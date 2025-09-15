Карточку с Лионелем Месси продали за рекордные $1,5 млн — ESPN

1757924868

вчера, 11:27

Коллекционная карточка с изображением аргентинского футболиста из набора журнала Panini сезона-2004/05 была продана за $1,5 млн на онлайн-аукционе Fanatics Collect, что стало рекордом. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Предыдущим рекордом, как отмечает телеканал, была продажа карточки бразильца Alifabolaget, за которую в 2022 году заплатили $1,33 млн.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008). Форвард является лучшим бомбардиром национальной команды и ее рекордсменом по числу матчей. Также футболисту принадлежит рекорд по количеству проведенных игр на чемпионатах мира. С 2023 года Месси выступает за американский «Интер Майами».