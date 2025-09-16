ФИФА выплатит клубам $355 млн за участие игроков в чемпионате мира

1758031903

вчера, 17:11

Международная федерация футбола ( ФИФА ) выплатит в общей сложности $355 млн клубам за участие игроков в матчах квалификации и финальной стадии чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Впервые клубы, отпускающие игроков на отборочные матчи чемпионата мира, а не только на финальную стадию, получат компенсацию.

По итогам чемпионата мира 2022 года в Катаре $209 млн были распределены между 440 клубами из 51 ассоциации-члена ФИФА во всех шести конфедерациях.

Программа клубных льгот ФИФА является частью обновленного меморандума о взаимопонимании, подписанного ФИФА и Ассоциацией европейских клубов (ЕСА) в 2023 году.

«Расширенная версия программы клубных льгот ФИФА для чемпионата мира 2026 года — это еще один шаг вперед, поскольку она подтверждает огромный финансовый вклад, который многие клубы и их игроки по всему миру вносят в проведение как отборочных, так и финального турниров», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.