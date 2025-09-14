«Динамо» получит один транш от «Фламенго» за Карраскаля в 2026 году

Московский футбольный клуб «Динамо» получит в 2026 году второй денежный транш от бразильского «Фламенго» за трансфер колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
Ранее Пивоваров сообщил, что клуб получил большую часть денег за трансфер Карраскаля.
«По трансферу Хорхе Карраскаля будет еще один транш от „Фламенго“. Мы его получим в 2026 году. Первый транш уже благополучно пришел», — сказал Пивоваров.
3 августа Карраскаль перешел из «Динамо» во «Фламенго». Он выступал за бело-голубых с лета 2023 года, в минувшем сезоне футболист провел за команду 35 матчей в разных турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Нет, он не хотел уходить, просто, как только, банк почувствовал выгоду- тут же его и продали. Трансферы, в лице- Сергеева, Миранчука, Зайнутдинова и Осипенко- это желание Карпина. Нужен срочно один креативщик в центр поля- в помощь Бителло...
- Нет.
- И я нет. А он есть. Как так вышло что мы продали игрока за 3 млн...а они его перепродали за 12 млн ??
