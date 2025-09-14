  • Поиск
«Динамо» получит один транш от «Фламенго» за Карраскаля в 2026 году

вчера, 10:02

Московский футбольный клуб «Динамо» получит в 2026 году второй денежный транш от бразильского «Фламенго» за трансфер колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Ранее Пивоваров сообщил, что клуб получил большую часть денег за трансфер Карраскаля.

«По трансферу Хорхе Карраскаля будет еще один транш от „Фламенго“. Мы его получим в 2026 году. Первый транш уже благополучно пришел», — сказал Пивоваров.

3 августа Карраскаль перешел из «Динамо» во «Фламенго». Он выступал за бело-голубых с лета 2023 года, в минувшем сезоне футболист провел за команду 35 матчей в разных турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 14:10
Чтобы ты знал, что великий Лобановский- никогда не отмечал лично, никого из своих игроков, даже тогда, когда они больше других выделялись. Он мог иметь симпатии к разным футболистам, но отдельно, никогда, никого не выделял. У Карпина похожий подход, но это не значит, что он ничего не видит или никого не замечает... Для Валеры, главное- обще-командная игра в целом, а не действия конкретных футболистов.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:45
А ведь Карраскаль может сходу стать чемпионом Бразилии 🇧🇷 по футболу — Фламенго прямо сейчас возглавляет турнирную таблицу бразильской Серии А. Кстати, из стана Динамо много новостей... Правда я ничего не слышал о том, чтобы Карпин публично отметил роль Бителло в дерби, Валера просто обязан это сделать - нужно быть последовательным..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:30, ред.
-Рома...ты видишь транш ??
- Нет.
- И я нет. А он есть. Как так вышло что мы продали игрока за 3 млн...а они его перепродали за 12 млн ??
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:27
Вот именно...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:17
Понятно! Одно слово-дельцы!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:23
Приветствую, Володя!!!
Нет, он не хотел уходить, просто, как только, банк почувствовал выгоду- тут же его и продали. Трансферы, в лице- Сергеева, Миранчука, Зайнутдинова и Осипенко- это желание Карпина. Нужен срочно один креативщик в центр поля- в помощь Бителло...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:18
Приветствую Виктор! Может он сам хотел уйти? Я не знаю конечно.
Capral
Capral
вчера в 10:14
Такого игрока отдать. Как же сейчас его не хватает...
Гость
