«Динамо» получит один транш от «Фламенго» за Карраскаля в 2026 году

1757833375

вчера, 10:02

Московский футбольный клуб «Динамо» получит в 2026 году второй денежный транш от бразильского «Фламенго» за трансфер колумбийского полузащитника . Об этом сообщил генеральный директор бело-голубых .

Ранее Пивоваров сообщил, что клуб получил большую часть денег за трансфер Карраскаля.

«По трансферу Хорхе Карраскаля будет еще один транш от „Фламенго“. Мы его получим в 2026 году. Первый транш уже благополучно пришел», — сказал Пивоваров.

3 августа Карраскаль перешел из «Динамо» во «Фламенго». Он выступал за бело-голубых с лета 2023 года, в минувшем сезоне футболист провел за команду 35 матчей в разных турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.