«Манчестер Юнайтед» получил рекордные доходы по итогам прошлого сезона

1758119937

вчера, 17:38

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» зафиксировал рекордные доходы в размере 666,5 млн фунтов по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщил телеканал Sky Sports со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

Причиной роста доходов стала сделка с титульным спонсором Snapdragon, а также продажа высокооплачиваемых игроков и масштабная реструктуризация, в ходе которой было сокращено около 300 сотрудников. Ранее миноритарный владелец клуба Джим Рэтклифф заявил, что команда рискует остаться без денег до конца 2025 года.

«Манчестер Юнайтед» понес общие убытки в размере 33 млн фунтов, что при этом меньше дефицита в размере 113 млн фунтов в 2024 году.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне не играл в Лиге чемпионов. В Английской премьер-лиге занял 15-е место, что стало худшим результатом в чемпионате с сезона-1973/74.