  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» получил рекордные доходы по итогам прошлого сезона

вчера, 17:38

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» зафиксировал рекордные доходы в размере 666,5 млн фунтов по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщил телеканал Sky Sports со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

Причиной роста доходов стала сделка с титульным спонсором Snapdragon, а также продажа высокооплачиваемых игроков и масштабная реструктуризация, в ходе которой было сокращено около 300 сотрудников. Ранее миноритарный владелец клуба Джим Рэтклифф заявил, что команда рискует остаться без денег до конца 2025 года.

«Манчестер Юнайтед» понес общие убытки в размере 33 млн фунтов, что при этом меньше дефицита в размере 113 млн фунтов в 2024 году.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне не играл в Лиге чемпионов. В Английской премьер-лиге занял 15-е место, что стало худшим результатом в чемпионате с сезона-1973/74.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит», «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 по расходам на трансферы
Вчера, 15:21
ОфициальноФИФА выплатит клубам $355 млн за участие игроков в чемпионате мира
16 сентября
Карточку с Лионелем Месси продали за рекордные $1,5 млн — ESPN
15 сентября
«Динамо» получит один транш от «Фламенго» за Карраскаля в 2026 году
14 сентября
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов
12 сентября
Батраков сравнялся с Роналду по трансферной стоимости
09 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 09:18
Ну хоть так МЮ на первом месте...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:10, ред.
Похоже это доходное многолетнее реалити шоу. Миллионы болельщиков МЮ да и просто любителей футбола ждут когда Восстанет прежний МЮ и за счет этого растут доходы))). А Глейзерам это только и надо.
112910415
112910415
сегодня в 06:49
вот он, заслуженный успех ! )
kovalev-barin
kovalev-barin ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:31
Тут дело не в Фергуссоне.

Многие почему-то умалчивают, что часть доходов - это вливание в клуб денег Рэдклиффа, которые были прописаны в контракте при покупке клуба. Соответственно на бумаге это выглядит как часть дохода, так как Инеос продолжает выкупать клуб, но на деле получается, что Редклифф перевел свои же деньги сам себе
DXTK
DXTK
вчера в 21:19
Фергюсон создал имя клубу, а руководство почивает десятилетиями на его труде, Вот за счет своего бренда МЮ и существует, а как команда уже давно в из Топов в середняки перешла.............
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:38
Похоже им надо в Шип спускаться! Еще больше доходов будет)))
Так что-все на дно)))
e7tkh9xcgkrj
e7tkh9xcgkrj
вчера в 18:35
Хорошая статистика, чем хуже выступают, тем больше доход
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:20
Ну и зачем тогда хозяевам Манчестер Юнайтед футбол, как таковой? Структура клуба выстроена, претензий от УЕФА нет никаких, финансовых нарушений не выявлено... Получена максимальная, рекордная прибыль... Что ещё нужно? Оказывается можно не заниматься футболом, но зарабатывать на нём огромные деньги. Что это за человек такой, ходит там, что-то ищет? Аморим? Тренер? А он нам не мешает? Ну тогда пусть остаётся...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:17
МЮ больше не клуб завоеватель трофей. А бизнес проект чисто для Грейдеров и Рэтклиффа
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:14
Чем хуже игрока - тем больше денег. Странно как-то, а нет ли тут закономерности?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:53
Вот уж поистине "Красные дьяволы" и доходы у них - 666...)
qfr4k5gxzbgs
qfr4k5gxzbgs
вчера в 17:52
Так они вроде ФК, а не ларёк с шаурмой
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 