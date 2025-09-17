  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит», «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 по расходам на трансферы

вчера, 15:21

Петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 футбольных клубов мира по расходам на трансферы. Такие данные приводятся на сайте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

В рейтинге представлены 100 клубов мира, выделивших больше всего средств на трансферные выплаты (включая доплаты независимо от фактической оплаты) на приобретение игроков основного состава.

«Зенит» располагается на 49-м месте, потратив на всех игроков текущего состава в сумме €203 млн. «Спартак» оказался на 68-й строчке (€139 млн), «Динамо» — на 86-й (€85 млн).

«Челси» возглавляет список с общим объемом инвестиций в €1 314 млн, из которых €134 млн приходится на самое дорогое приобретение — эквадорца Мойзеса Кайседо.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноФИФА выплатит клубам $355 млн за участие игроков в чемпионате мира
16 сентября
Карточку с Лионелем Месси продали за рекордные $1,5 млн — ESPN
15 сентября
«Динамо» получит один транш от «Фламенго» за Карраскаля в 2026 году
14 сентября
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов
12 сентября
Батраков сравнялся с Роналду по трансферной стоимости
09 сентября
Бразильский миллиардер оставил наследство Неймару
06 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Инсаров (раскрыть)
сегодня в 12:04
А мну на ум пришло:

"Мужик богатый гребет деньги лопатой"

С чего бы это?
Старею......, наверное)
Шуня771
Шуня771
сегодня в 12:00
Господа - товарищи!

Поясните пожалуйста бывшему второгоднику, Челси "инвестировало" 1 314 млн.?
Знак Евро прижался к миллиарду как я зимой к тёплой печке) и сомнения возникли)
Инсаров
Инсаров
сегодня в 11:51
"Средства у нас есть. У нас ума не хватает" (Простоквашино).
Инсаров
Инсаров ответ n4mdffkbmzkw (раскрыть)
сегодня в 11:49
Это называется "не в коня корм".
ABir
ABir
вчера в 23:13
Теперь неплохо бы оказаться в первой сотне и по игре.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:37
Значит ,есть на это финансы !
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:18
так они и располагаются в рпл в таком порядке. зенит выше, потом спартак, а потом динамо )))
particular
particular
вчера в 19:40, ред.
Что бы в серьёзной лиге чемпионить и согревать чьи-то амбиции, должны и цифры быть серьёзными...
a85m9wmx7z3m
a85m9wmx7z3m
вчера в 18:32
Нам то от этого не легче
Сп62
Сп62
вчера в 18:27
Хоть здесь в международных топах походим.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:02, ред.
Сегодня пройдут пять матчей Лиги Чемпионов УЕФА. Из них к трём можно смело добавлять приставку "супер"... Ливерпуль-Атлетико, Ньюкасл-Барселона, Манчестер Сити-Наполи. Давайте посмотрим их. А деньги? Да что их обсуждать? Тем более, когда они не твои...
xc6ywbyspkxf
xc6ywbyspkxf
вчера в 17:36
Этому баблу ещё бы разумное применение, тогда были бы и результаты
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:23
Они эти деньги тратят, чтобы радовать нас качественным футболом, но на выходе, конечно же, все совсем не так
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:08
Что-то, какая-то недосказанность, за какой период эти трансферы? В Динамо, если и покупали игроков в это трансферное окно, то потраченная сумма гораздо меньше указанной в этой новости.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:00
Но ведь и год еще не закончился, о каком же результате можно говорить. В конце года и поговорим. Если будет о чём, конечно.)))
Vilar
Vilar
вчера в 16:55
Вот что-что, а расходовать бабки мы умеем, тем более, не свои. Был бы толк.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:53, ред.
Зенит и Спартак уже не удивляют, но вот Динамо ходят слухи с хорошим тренером оказывается, а помимо этого оказывается ещё и на трансферы не поскупились, где же результат тогда?

Трансферы Спартака самые бесполезные вложения, ну только если ради фана посмотреть быстрее или медленнее деградируют в атмосфере созданной Лукойлом игроки и есть ли прямая связь стоимости игрока со скоростью деградации и превращения в очередного Хлусевича.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:07
А Карабаха нет в сотне по затратам... Но в футболе у него хорошо получается, вчера тренера Бенфики уволил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ n4mdffkbmzkw (раскрыть)
вчера в 16:07
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:59
    Вот и всё, АПЛ доминирует в мировом футболе только из-за денег. Бавария потратила меньше чем Ноттингем, но всё ещё борется за ЛЧ.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:54
    И это не участвуя , в Еврокубках, да и в своём чемпионате показывая, далеко не блестящие результаты...)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:50
    Логично бы было, если и в турнирной таблице они располагались в таком же порядке. А раз этого не происходит, значит либо не те игроки куплены, либо не тот тренер. Кстати, все три тренера могут быть поменяны по ходу этого сезона...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:45
    Так и хочется матюгнутся! А толку то(((
    n4mdffkbmzkw
    n4mdffkbmzkw
    вчера в 15:40
    А в номинации "Деньги на ветер" вообще должны быть в лидерах
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     