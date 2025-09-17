«Зенит», «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 по расходам на трансферы

1758111702

вчера, 15:21

Петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 футбольных клубов мира по расходам на трансферы. Такие данные приводятся на сайте Международного центра спортивных исследований в футболе ( CIES ).

В рейтинге представлены 100 клубов мира, выделивших больше всего средств на трансферные выплаты (включая доплаты независимо от фактической оплаты) на приобретение игроков основного состава.

«Зенит» располагается на 49-м месте, потратив на всех игроков текущего состава в сумме €203 млн. «Спартак» оказался на 68-й строчке (€139 млн), «Динамо» — на 86-й (€85 млн).

«Челси» возглавляет список с общим объемом инвестиций в €1 314 млн, из которых €134 млн приходится на самое дорогое приобретение — эквадорца Мойзеса Кайседо.