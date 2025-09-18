  • Поиск
Батраков обогнал Месси по трансферной стоимости

18 сентября 2025, 14:23

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков по трансферной стоимости обошел восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси. Об этом свидетельствуют данные портала Tranfermarkt.

Стоимость Батракова на данный момент составляет €23 млн, Месси — €18 млн. Ранее Батраков обошел по этому показателю пятикратного победителя Лиги чемпионов и лучшего бомбардира в истории национальных сборных Криштиану Роналду (€12 млн).

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах в разных турнирах. По оценке Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) его стоимость составляет €43,9 млн.

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).

Сортировать
Все комментарии
82braxez4m2m
82braxez4m2m
19 сентября в 14:09
Только слух о появлении Месси на стадионе соберет болельщиков кратно больше =, чем присутствие там Батракова! Несерьезные люди пишут всякую чушь!
амурец
амурец ответ ZLF (комментарий удален) (раскрыть)
18 сентября в 18:05
А к чему этот ваш неочемный типа опус?
5rfkpevq3uj9
5rfkpevq3uj9 ответ Alex_67 (раскрыть)
18 сентября в 17:54
Даже со шнурком от бутсы Месси нельзя делать такие сравнения! Не нужно унижать и Месси, да и Батракова!
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
18 сентября в 17:49
Батраков 170 см, Месси 170 см, Марадона 165 см, Пеле 173 см Форточники
e6wktd27ahmx
e6wktd27ahmx
18 сентября в 16:52
Даже смешное сравнение
Alex_67
Alex_67
18 сентября в 15:57
А ведь это уже не смешно? Кто пишет подобную чушь?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 сентября в 15:54
Медиа в маразм впадает... Пора первоисточники таких пабликов опубликовывать и их авторов, чтоб на слуху были, как наш Губерниев...
nubom
nubom
18 сентября в 15:42
Медведев - самый старый, Батраков - самый дорогой. "Eсли где-то чего-то убудет, то в другом месте столько же и прибудет"
(М. Ломоносов)
112910415
112910415
18 сентября в 15:13
уникальный талант !
музей Батракова в Москве открывается, по слухам !
Kosmos58
Kosmos58
18 сентября в 15:10
Деревянный мяч ему!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
18 сентября в 15:05
Глупость ужасная....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 15:01, ред.
Такими темпами к 22-летию обгонит по стоимости МЮ и Челси...вместе взятых....

Неужели никто не наладит массовое производство Батраковых...???
Дело то видать выгодное...
sv_1969
sv_1969 ответ амурец (раскрыть)
18 сентября в 14:57
И за Рона тоже)))
амурец
амурец
18 сентября в 14:54
За Месси и 12'то никто не даст
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
18 сентября в 14:52
И Ван Бастена обогнал , и Беккенбауэра . Хорош )
