Батраков обогнал Месси по трансферной стоимости

18 сентября 2025, 14:23

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» по трансферной стоимости обошел восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца . Об этом свидетельствуют данные портала Tranfermarkt.

Стоимость Батракова на данный момент составляет €23 млн, Месси — €18 млн. Ранее Батраков обошел по этому показателю пятикратного победителя Лиги чемпионов и лучшего бомбардира в истории национальных сборных Криштиану Роналду (€12 млн).

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах в разных турнирах. По оценке Международного центра спортивных исследований в футболе ( CIES ) его стоимость составляет €43,9 млн.

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).