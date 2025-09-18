Батраков обогнал Месси по трансферной стоимости

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков по трансферной стоимости обошел восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси. Об этом свидетельствуют данные портала Tranfermarkt.
Стоимость Батракова на данный момент составляет €23 млн, Месси — €18 млн. Ранее Батраков обошел по этому показателю пятикратного победителя Лиги чемпионов и лучшего бомбардира в истории национальных сборных Криштиану Роналду (€12 млн).
Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах в разных турнирах. По оценке Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) его стоимость составляет €43,9 млн.
Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.
По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).
Неужели никто не наладит массовое производство Батраковых...???
Дело то видать выгодное...
