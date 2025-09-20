  • Поиск
Юран скорректировал питание футболистов в турецком «Серик Беледиеспор»

20 сентября 2025, 13:30

Главный тренер турецкого «Серик Беледиеспор» Сергей Юран скорректировал питание для футболистов команды, потому что изначально у местных игроков было много жирной и сладкой пищи в расписании.

Юран возглавил клуб второго по силе дивизиона чемпионата Турции 1 июля.

«Восток, как говорится, дело тонкое, есть нюансы, к которым нужно с уважением относиться. Какие-то слова на турецком выучил минимальные, поздороваться, пожелать приятного аппетита, — сказал Юран. — Слова какие-то заходят, но сложно, язык своеобразный, поэтому пока есть переводчики. Что касается адаптации, то я везде хорошо адаптируюсь еще со времен футболиста, когда поменял немало стран. Но здесь тоже нужно с уважением относиться, где-то и свое вставлять».

«Немного скорректировали питание, есть свои моменты, но ничего, все выполняется. Главное — требовать и доносить. Нравится здесь работать, футбол здесь является религией, немного напоминает Португалию, когда из окон было слышно, что смотрят футбол. В целом три месяца адаптируемся. Что касается еды, у футболистов есть свое питание в течение недельного цикла, в день игры. Первое время понимал, что не должны быть такие вещи: жареные, соленые, сладостей много. Нужно было корректировать питание в этом плане. Но ничего, футболисты с пониманием относятся, немного оставил, все-таки турецкие футболисты привыкли. Но корректировки есть», — добавил главный тренер.

Также Юран рассказал, что домашний стадион клуба проходит реконструкцию, из-за чего нужно проводить игры на другой арене. «У нас есть небольшая проблема, сейчас наш стадион находится на реконструкции, мы без своего болельщика. Проводим игры на резервных стадионах, вчера проводили в Анкаре. Непросто играть на нейтральном поле домашние матчи. Ориентир на ноябрь, стадион полностью переделывается, начиная с газона и трибун, — отметил Юран. — Стадион был на 3,5 тыс., сейчас планируется на 6 тыс. Болельщики клуба активные, любят команду, всегда полный стадион собирается. Этого не хватает мне и футболистам. Но сложности нужно преодолевать, для опыта в копилку».

«Серик Беледиеспор» занимает седьмое место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Турции, набрав 10 очков.

112910415
112910415
20 сентября в 21:19
Чую, не выведет он клуб в верхнюю лигу...
stanichnik
stanichnik
20 сентября в 18:37
У Юрана и Карпина футболистам, как мишкам в цирке, сладкое только в качестве поощрения.))
Alex_67
Alex_67
20 сентября в 16:16
Лучше рассказал бы об игре, зачем о диете?
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
20 сентября в 15:41
Беда однако))
Futurista
Futurista
20 сентября в 14:39
Лишил турецких ребят халвы, пахлавы и похвалы)...
Варвар7
Варвар7
20 сентября в 14:08
Игроки теперь называют Серёгу за глаза "Диетолог"...)))
