Сборная Марокко первой из африканских команд отобралась на чемпионат мира

сегодня, 00:54

Сборная Марокко со счетом 5:0 обыграла команду Нигера в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу и обеспечила путевку в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Рабате.

Забитыми мячами отметились Исмаэль Сайбари (29-я и 38-я минуты), Аюб Эль-Кааби (51), Хамза Игаман (69) и Аззедин Унаи (84).

Сборная Марокко одержала шесть побед в шести матчах и гарантировала первое место в группе Е отборочного турнира. На чемпионате мира 2022 года марокканцы заняли четвертое место.

Сборная Марокко стала 17-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая и Парагвая.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:48
Сборная Марокко традиционно сильная команда.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 01:22
Приветствую.

Так в чём именно Вы видите проблему?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 01:21
Здравствуйте.

В группе без призов очки для ставок в сумме 2000 зачисляются в 01:01 каждый день.
