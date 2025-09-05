  • Поиск
Месси оформил дубль в возможном последнем матче за Аргентину на родине

сегодня, 05:16
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентину Лионель Месси оформил дубль в домашнем матче квалификации к чемпионату мира 2026 года против команды Венесуэлы.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Месси забил на 39-й и 80-й минутах. На 76-й минуте ворота соперника поразил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

Ранее 38‑летний Месси заявил, что матч в Буэнос‑Айресе может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер «Спасибо за все, капитан». В составе сборной Аргентины Мессии выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.

После поражения от аргентинцев команда Венесуэлы лишилась шансов на прямой выход на чемпионат мира. Теперь ей предстоит побороться за седьмую позицию со сборной Боливии, которая позволит принять участие в стыковых матчах за право сыграть в финальной части предстоящего мирового первенства. В ночь на 10 сентября сборная Венесуэлы сыграет на своем поле против команды Колумбии, в тот же день сборная Боливии примет команду Бразилии. На данный момент венесуэльские футболисты опережают соперника на 1 очко.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Ранее на турнир квалифицировались сборные Ирана, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Узбекистана, Иордании, Австралии, Бразилии, Аргентины, Эквадора, Уругвая, Колумбии и Парагвая.

Брулин
Брулин
сегодня в 11:38
Месси хорош и без голов. Дриблинг, видение поля. Всё осталось у гения. 👍
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 11:18
Величайший игрок всех времен!
Хотелось бы увидеть ещё одну победу на ЧМ во главе с Месси.
Nenash
Nenash
сегодня в 10:32
Голы - ерунда. Как дирижёр, Месси неподражаем. Ну и дриблинг. Это не отнять.. ☝️
Гость
