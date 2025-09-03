  • Поиск
Президент Португалии посмертно наградил Диогу Жоту и Жорже Кошту

вчера, 12:07

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза посмотрено наградил бывших футболистов национальной команды Диогу Жоту и Жорже Кошту орденом Заслуг. Об этом сообщила пресс-служба Португальской футбольной федерации.

Глава государства передал соответствующие награды родственникам игроков. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру посмотрено наградил игроков медалью за спортивные заслуги.

В ходе мероприятия состоялась церемония, в ходе которой были открыты мемориальные памятники в честь Жоты и его брата Андре, их разместили на базе сборной Португалии. На них изображены их фамилии и игровые номера. Мероприятие по случаю открытия памятников посетили представители национальной федерации, тренерский штаб и футболисты, включая Криштиану Роналду. Победителей последнего розыгрыша Лиги наций, в котором сборная Португалии победила в июне, также наградили орденом Заслуг.

Жота погиб 3 июля в автокатастрофе. По информации Daily Mail, автомобиль «Ламборгини», в котором находились Жота и его брат Андре, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся. Жоте было 28 лет, его брату — 25 лет. О смерти Кошты стало известно 5 августа, он умер на 54-м году жизни.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего в составе английской команды он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 голевых передач. В составе сборной Португалии он дважды выиграл Лигу наций. Ранее он выступал за испанский «Атлетико», португальский «Порту» и английский «Вулверхэмптон». Андре Жота выступал за португальский «Пенафиел».

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:13
Это очень важно- помнить и уважать своих игроков ...
