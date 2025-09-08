Сборная Туниса отобралась на чемпионат мира

1757346034

сегодня, 18:40

Сборная Туниса со счетом 1:0 обыграла команду Экваториальной Гвинеи в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу и квалифицировалась в финальную стадию турнира.

Мяч на четвертой компенсированной минуте забил Мохамед Бен Ромдан. В стартовом составе сборной Туниса вышел игрок махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури, который провел на поле 73 минуты.

Сборная Туниса стала 18-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США , Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая и Марокко.