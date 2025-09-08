  • Поиск
Сборная Туниса отобралась на чемпионат мира

сегодня, 18:40

Сборная Туниса со счетом 1:0 обыграла команду Экваториальной Гвинеи в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу и квалифицировалась в финальную стадию турнира.

Мяч на четвертой компенсированной минуте забил Мохамед Бен Ромдан. В стартовом составе сборной Туниса вышел игрок махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури, который провел на поле 73 минуты.

Сборная Туниса стала 18-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая и Марокко.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Источник: itar-tass.com
mesvidov
mesvidov
сегодня в 21:59
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу...

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее большое Вам человеческое спасибо.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:55
Очередной футболист из РПЛ поедет на Чемпионат мира по футболу, а Тунис поздравляю с выходом на основной турнир!!! Желаю, чтобы повезло с жеребьёвкой и команда вышла в плей-офф!!! А дальше сами – головой и ногами.
j7j6ac8kmqup
j7j6ac8kmqup
сегодня в 19:50
Тунис и раньше бывал в числе фаворитов в Африке
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:21
хорошо, будем смотреть, как орлы Карфагена покажут себя на ЧМ 2026.
удачи!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:06, ред.
И Экваториальная Гвинея не смогла этому не чего противопоставить.)
Гость
