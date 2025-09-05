Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая квалифицировались на ЧМ-2026

1757037543

сегодня, 04:59

Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая вышли в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

В ночь на пятницу уругвайцы дома обыграли команду Перу (3:0), колумбийцы на своем поле победили сборную Боливии (3:0), а парагвайцы в родных стенах сыграли вничью с эквадорцами (0:0).

Сборные Уругвая (27 очков), Колумбии (25) и Парагвая (25) стали недосягаемы для команды Венесуэлы (18), которая в этот игровой день в гостях проиграла сборной Аргентины (0:3). Венесуэльцы идут на седьмом месте в турнирной таблице и потеряли шансы на прямой выход на чемпионат мира.

Теперь команды Венесуэлы и Боливии по итогам последнего тура определят, кто получит право сыграть в стыковых матчах. На счету футболистов из Боливии 17 очков после 17 матчей. В заключительном туре квалификации сборная Венесуэлы примет колумбийцев, команда Боливии — соперников из Бразилии. Встречи пройдут в ночь на 10 сентября.