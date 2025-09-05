  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияОтбор ЧМ-2026. Южная Америка

Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая квалифицировались на ЧМ-2026

сегодня, 04:59

Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая вышли в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

В ночь на пятницу уругвайцы дома обыграли команду Перу (3:0), колумбийцы на своем поле победили сборную Боливии (3:0), а парагвайцы в родных стенах сыграли вничью с эквадорцами (0:0).

Сборные Уругвая (27 очков), Колумбии (25) и Парагвая (25) стали недосягаемы для команды Венесуэлы (18), которая в этот игровой день в гостях проиграла сборной Аргентины (0:3). Венесуэльцы идут на седьмом месте в турнирной таблице и потеряли шансы на прямой выход на чемпионат мира.

Теперь команды Венесуэлы и Боливии по итогам последнего тура определят, кто получит право сыграть в стыковых матчах. На счету футболистов из Боливии 17 очков после 17 матчей. В заключительном туре квалификации сборная Венесуэлы примет колумбийцев, команда Боливии — соперников из Бразилии. Встречи пройдут в ночь на 10 сентября.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Ранее на турнир квалифицировались сборные Ирана, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Узбекистана, Иордании, Австралии, Бразилии, Аргентины и Эквадора.

Подписывайся в ВК
Все новости
Президент Португалии посмертно наградил Диогу Жоту и Жорже Кошту
03 сентября
Принимающие чемпионат мира города США жалуются на нехватку средств
01 сентября
Президента «Барселоны» заметили лежащим на поле «Камп Ноу»
31 августа Фото
В Португалии у команды удалили двух вратарей за несколько минут
30 августа
«Лилль» забил семь мячей в ворота «Лорьяна» за один тайм
30 августа
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
29 августа
 
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:49
из латинской Америки одни и те же на манеже, фавориты и аутсайдеры отбора известны заранее, лишь середняки периодически меняются местами)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 