Футболисты «Крыльев Советов» добираются на матч со «Спартаком» на такси

вчера, 13:19

Футболистам самарских «Крыльев Советов» приходится добираться на такси на сегодняшний матч чемпионата России со «Спартаком».

«Автобус не приехал, команда добирается до стадиона на такси. Почти все уже приехали», – сообщили пресс-службе самарской команды.

«Из‑за перекрытия улиц в центре Москвы возникли логистические трудности. Был риск, что автобус не приедет вовремя. Приносим извинения гостям», — отметили в пресс-службе «Спартака».