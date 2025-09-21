Футболисты «Крыльев Советов» добираются на матч со «Спартаком» на такси

Футболистам самарских «Крыльев Советов» приходится добираться на такси на сегодняшний матч чемпионата России со «Спартаком».
«Автобус не приехал, команда добирается до стадиона на такси. Почти все уже приехали», – сообщили пресс-службе самарской команды.
«Из‑за перекрытия улиц в центре Москвы возникли логистические трудности. Был риск, что автобус не приедет вовремя. Приносим извинения гостям», — отметили в пресс-службе «Спартака».
Болейте за своих, а не против чужих!
