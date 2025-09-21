  • Поиск
Футболисты «Крыльев Советов» добираются на матч со «Спартаком» на такси

вчера, 13:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футболистам самарских «Крыльев Советов» приходится добираться на такси на сегодняшний матч чемпионата России со «Спартаком».

«Автобус не приехал, команда добирается до стадиона на такси. Почти все уже приехали», – сообщили пресс-службе самарской команды.

«Из‑за перекрытия улиц в центре Москвы возникли логистические трудности. Был риск, что автобус не приедет вовремя. Приносим извинения гостям», — отметили в пресс-службе «Спартака».

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 6jw5abfnn2q2 (раскрыть)
вчера в 15:34, ред.
Не знаю какую вы игру смотрите.
Спартак только за последние 4 минуты мог пару банок класть. А за последние 25 минут - полнейшее территориальное и игровое преимущество у Народной.

То, что КБшники забьют после перерыва - никакого сомнения. Весь вопрос лоханутся ли потом как всегда на ровном месте...
6jw5abfnn2q2
6jw5abfnn2q2
вчера в 15:27
После 1 тайма проигрываем "Крыльям" 0:1. У самарцев один удар в створ ворот и гол. "Спартак"-позор!!! Вообще не играют! Впечатление что сливают тренера...
ua8mz2a39rqh
ua8mz2a39rqh
вчера в 15:04, ред.
Свинский ответ ! Такое при Старостиных или Романцеве могло быть?! Стыдно за СМ и поведение его руководителей!
mptv7vgnu34g
mptv7vgnu34g
вчера в 14:54
Свиньи.
Свиньи и в Спартаке руководят и в Лукойле.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:33
Москва оказалась не самым гостеприимным городом... Для футболистов Самары. В составе любой команды есть человек, который отвечает за доставку игроков и их размещение. Это, в том числе, его недоработка. Звонок и для Спартака прозвучал - надо помогать друг другу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:28
А где ж наш сердобольный 14ок Свищ ? Дайте ему кашки в рот и рупор, - пусть правду- матку рубит!
Инсаров
Инсаров ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:20
Шнур: "Ехай на ***" (слова из песни группы "Ленинград")
Инсаров
Инсаров
вчера в 14:18
В последние годы логические трудности не хотят покидать московский "Спартак". Они буквально прописались в команде. Не удивлюсь тому, что игроки в один прекрасный день забудут прибыть на игру.
Vilar
Vilar
вчера в 14:18
Хватит болтать, про логистические трудности. Трудности в Спартаке: позорится во всём. Как говорится: "КАКОВ ПОП - ТАКОВ И ПРИХОД".
Если, хоть чуть-чуть есть совесть, надо сыграть вничью. Обидно, но надо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:16
Такси 'Спартак" - хочешь, ехай на такси.Хочешь, сам баул неси.....ахахаха
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:16
Надеюсь хоть бизнесс класс, а не на классиках без кондея
9v28hpdmr7se
9v28hpdmr7se
вчера в 14:13
Что тут сказать, спартак никогда гостеприимством не отличался, засчитать бы ему техническое поражение 3-0 за доброту души.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:11, ред.
Стыд и срам.
КБ вообще двойное/тройное дно пробили.

Ладно тут так с Самарой вышло... - внутри разберутся. А представьте Реал Мадрид или Ливерпуль на такси иль в метро в час пик вот так до Лужников отправят...?!
ABir
ABir
вчера в 13:56
Этими постоянными перекрытиями улиц в выходные дни уже немного достали .
m83aachnewgw
m83aachnewgw
вчера в 13:53, ред.
Прилетят спартачи в Самару, пусть из аэропорта Курумоч до города пехом прут. Там как раз 50 км. Ну а после - на такси. К игре поспеют, а заодно и разомнутся.
Крылышки, организуйте ! А потом также в своей пресс-службе попросите у Спартака пардона.
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:50
Что то припоминается это уже было....
Мну лично стыдно за Спартак!
Брулин
Брулин
вчера в 13:41
После того как с помощью Хлусевича и Рассказова,Крылья победят или сыграют ничейку,домой пойдут пешком.
Futurista
Futurista
вчера в 13:33
Дорогу подскажешь?)....
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:32
Какое-то странное объяснение со стороны администрации команды-хозяйки предстоящего матча, для автобусов перекрывают движение по улицам, а для такси нет, хотя и тот и другой вид относится к категории городского общественного транспорта. В конце концов могли бы заранее побеспокоиться обратившись к "гайцам" за помощью в предоставлении экипажа сопровождения для беспрепятственного проезда в объезд проблемных зон.
Болейте за своих, а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:31
Очень похоже на сегодняшний Спартак. Бардак во всем, даже автобус гостям не обеспечили. Ну и ЛУКОЙЛ!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:24
Сохраните квитанции, лопухнувшаяся встречающая сторона должна оплатить в трёх кратном размере...)))
