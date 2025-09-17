Premier покажет документальный проект, посвященный «Зениту»

1758137111

вчера, 22:25

Онлайн-кинотеатр Premier покажет документальный проект «Зенит», приуроченный к столетию петербургского футбольного клуба. Об этом сообщил генеральный продюсер Premier Давид Кочаров на презентации нового сезона платформы в рамках фестиваля «Новый сезон» в Сочи.

«Столетие — это все-таки огромный шаг. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это, даже если вы не являетесь футбольными фанатами. И, конечно же, мы не могли обойти историю про один город, одну команду. И, соответственно, в этом году выйдет не только сериал, а целая цепь проектов, и полный метр, и сериалы, и так далее», — рассказал Кочаров.

Фильм снят отделом видеопроизводства спортивного издания «Спортс» при поддержке Premier.

Героями фильма станут руководители клуба, его легенды, звездные поклонники и болельщики. В съемках фильма приняли участие председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, лучший бомбардир за историю клуба Александр Кержаков, футболист Андрей Аршавин, лучший бомбардир сборной России Артем Дзюба, музыкант и исполнитель Александр Розенбаум и комик Антон Иванов (Бандерас).

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходит в этом году на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября.