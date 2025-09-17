Premier покажет документальный проект, посвященный «Зениту»

Онлайн-кинотеатр Premier покажет документальный проект «Зенит», приуроченный к столетию петербургского футбольного клуба. Об этом сообщил генеральный продюсер Premier Давид Кочаров на презентации нового сезона платформы в рамках фестиваля «Новый сезон» в Сочи.
«Столетие — это все-таки огромный шаг. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это, даже если вы не являетесь футбольными фанатами. И, конечно же, мы не могли обойти историю про один город, одну команду. И, соответственно, в этом году выйдет не только сериал, а целая цепь проектов, и полный метр, и сериалы, и так далее», — рассказал Кочаров.
Фильм снят отделом видеопроизводства спортивного издания «Спортс» при поддержке Premier.
Героями фильма станут руководители клуба, его легенды, звездные поклонники и болельщики. В съемках фильма приняли участие председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, лучший бомбардир за историю клуба Александр Кержаков, футболист Андрей Аршавин, лучший бомбардир сборной России Артем Дзюба, музыкант и исполнитель Александр Розенбаум и комик Антон Иванов (Бандерас).
Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходит в этом году на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября.
Краснодар уже готовится поздравлять !
Краснодар уже готовится поздравлять !
И вообще, про что снимать собственно? История Зенита ограничивается только советским временем, где Зенит был ярко выраженным середняком, которого даже оставляли в вышке- в Честь Города Ленина и Колыбелu Революции. Да и личностей в клубе, кроме великолепного Л.Иванова я не припомню... Болельщики в советское время у клуба были Знатные- К.Лавров, П.Луспекаев. А кто сейчас? Ну и конечно, пора бы откровенно провести черту, между понятием- Зенит (Ленинград) и Зенит Газпром, думаю, так будет справедливо.
Полностью солидаризирую себя с Анатолием Кандауровым и поддерживаю!!! От себя, только лишь дополнил...
И вообще, про что снимать собственно? История Зенита ограничивается только советским временем, где Зенит был ярко выраженным середняком, которого даже оставляли в вышке- в Честь Города Ленина и Колыбелu Революции. Да и личностей в клубе, кроме великолепного Л.Иванова я не припомню... Болельщики в советское время у клуба были Знатные- К.Лавров, П.Луспекаев. А кто сейчас? Ну и конечно, пора бы откровенно провести черту, между понятием- Зенит (Ленинград) и Зенит Газпром, думаю, так будет справедливо.
Полностью солидаризирую себя с Анатолием Кандауровым и поддерживаю!!! От себя, только лишь дополнил...
Будем готовы к тому, что будет целый сериал. Круть!
Будем готовы к тому, что будет целый сериал. Круть!