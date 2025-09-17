  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Premier покажет документальный проект, посвященный «Зениту»

вчера, 22:25

Онлайн-кинотеатр Premier покажет документальный проект «Зенит», приуроченный к столетию петербургского футбольного клуба. Об этом сообщил генеральный продюсер Premier Давид Кочаров на презентации нового сезона платформы в рамках фестиваля «Новый сезон» в Сочи.

«Столетие — это все-таки огромный шаг. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это, даже если вы не являетесь футбольными фанатами. И, конечно же, мы не могли обойти историю про один город, одну команду. И, соответственно, в этом году выйдет не только сериал, а целая цепь проектов, и полный метр, и сериалы, и так далее», — рассказал Кочаров.

Фильм снят отделом видеопроизводства спортивного издания «Спортс» при поддержке Premier.

Героями фильма станут руководители клуба, его легенды, звездные поклонники и болельщики. В съемках фильма приняли участие председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, лучший бомбардир за историю клуба Александр Кержаков, футболист Андрей Аршавин, лучший бомбардир сборной России Артем Дзюба, музыкант и исполнитель Александр Розенбаум и комик Антон Иванов (Бандерас).

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходит в этом году на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тюкавин забил первый гол после травмы
Вчера, 21:45
Гарсия посвятил голы в матче с «Динамо» клубному фотографу «Спартака»
13 сентября
Страница Александра Медведева появилась на портале Transfermarkt
11 сентября
Минута молчания прошла перед матчем «Спартака» в память о фотографе клуба
08 сентября
Молодёжная сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии
08 сентября
Футболисты юношеской сборной России вновь обыграли команду КНДР
08 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:13
опять юбилей ? ну, пусть.
Краснодар уже готовится поздравлять !
e4hz4c2jxctd
e4hz4c2jxctd
сегодня в 03:08
Серию "Заунывные просторы пердива" интересно будет глянуть
Capral
Capral
сегодня в 00:48
Прочитал состав участников и воскликнул: "Ба, знакомые все лица!!! Такие люди и без охраны?! Вообще, если откровенно, то я уже со счету сбился, с этих, так называемых питерских юбилеев... Я никогда не думал, что юбилеев бывает так много. Но как говорится- хорошего человека должно быть много! Ну а если серьезно, то всё очень просто: неудачи, катастрофические провалы Зенита последних сезонов, Миллер и кампания, видимо решили закрасить кинематографом. Могу себе представить, что это получится за кино, вероятно, в стиле 20-х годов прошлого столетия, ускоренные кадры на черно-белой пленке...

И вообще, про что снимать собственно? История Зенита ограничивается только советским временем, где Зенит был ярко выраженным середняком, которого даже оставляли в вышке- в Честь Города Ленина и Колыбелu Революции. Да и личностей в клубе, кроме великолепного Л.Иванова я не припомню... Болельщики в советское время у клуба были Знатные- К.Лавров, П.Луспекаев. А кто сейчас? Ну и конечно, пора бы откровенно провести черту, между понятием- Зенит (Ленинград) и Зенит Газпром, думаю, так будет справедливо.
Полностью солидаризирую себя с Анатолием Кандауровым и поддерживаю!!! От себя, только лишь дополнил...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:26
А что, про ветеранов из чемпионского состава Зенита 1984 года забыли? Они ведь тоже часть истории клуба? Можно было о них и о Садырине упомянуть в презентации юбилейного проекта. Кстати, у Садырина завтра День рождения, если мне не изменяет память. А вообще посмотреть фильм надо. Его создание - хорошая идея. Посмотрим на содержание..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:21, ред.
Есть прекрасное изречение. Не мытьем, так катаньем. Спортивным способом юбилей отметить не удалось ( Зенит поставили на место), придумали киноэпопею в с Миллеров в главной роли и Семаком в роли отрицательного героя. В роли "Чубайса", который по словам Ельцина " во всем виноват" будет главный фраер гопник Питера Шурик Медведев. Осталось установить к какому жанру этот "шедевр" киноискусства можно отнести, а потом и в Канны. Дожили!
Будем готовы к тому, что будет целый сериал. Круть!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 