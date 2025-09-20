Футболисты «Зенита» вылетели прямым рейсом на матч с «Краснодаром»

1758369139

Футболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» вылетели прямым рейсом в Краснодар на матч девятого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против «Краснодара». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Спустя несколько лет отправляемся на воскресный матч прямым рейсом из Петербурга», — говорится в сообщении «Зенита».

Матч «Зенита» и «Краснодара» пройдет 21 сентября и начнется в 19:30 мск. После девяти туров «Краснодар», являющийся действующим чемпионом страны, занимает первое место с 19 очками. «Зенит» идет на шестом месте с 13 очками.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.