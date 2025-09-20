  • Поиск
Футболисты «Зенита» вылетели прямым рейсом на матч с «Краснодаром»

20 сентября 2025, 14:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» вылетели прямым рейсом в Краснодар на матч девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Спустя несколько лет отправляемся на воскресный матч прямым рейсом из Петербурга», — говорится в сообщении «Зенита».

Матч «Зенита» и «Краснодара» пройдет 21 сентября и начнется в 19:30 мск. После девяти туров «Краснодар», являющийся действующим чемпионом страны, занимает первое место с 19 очками. «Зенит» идет на шестом месте с 13 очками.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.

Kosmos58
Kosmos58 ответ 8ugqf422dnsq (раскрыть)
20 сентября в 17:54
Краснодару победы над Зенитом!
Kosmos58
Kosmos58
20 сентября в 17:53
Подозреваю, что специально открыли . Зеня, да окольными путями ... Не хорошо.
8ugqf422dnsq
8ugqf422dnsq
20 сентября в 17:49
Зениту удачи в Краснодаре!!!
Вещий
Вещий
20 сентября в 16:21
Ой как во время открыли прямое сообщение.... Меньше стрессов и усталости.
Alex_67
Alex_67
20 сентября в 16:08, ред.
А я слышал, аэропорт Краснодара собирается возобновить приём авиарейсов, но не знал, что авиасообщение уже восстановили. Зениту повезло - прямой рейс, он и есть прямой... Я был в Краснодаре лет 45 назад по линии "Спутника" (молодёжный туризм), тогда улица Красная была вся в ямах. Сейчас всё изменилось, город стал ещё красивее и более комфортным для жизни. И новая футбольная команда в нём появилась, очень хорошая команда. Желаю Краснодару победить своего принципиального соперника с Севера в честной борьбе!!! Я думаю, этого желает и большая часть нашей страны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 сентября в 15:18
Хоть с этим то повезло...
