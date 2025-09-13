  • Поиск
Гарсия посвятил голы в матче с «Динамо» клубному фотографу «Спартака»

вчера, 19:40
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия посвятил голы в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги против столичного «Динамо» фотографу Александру Ступникову. Об этом Гарсия рассказал журналистам.

Матч начался с минуты молчания в память о Ступникове и бывшем администраторе красно-белых Александре Хаджи, которые скончались на этой неделе. Гарсия забил два мяча.

«Конечно, мы хотели победить, сегодняшние голы я посвятил Саше, меня не было здесь, когда это случилось, но, конечно, для нас это непростая эмоциональная неделя, — сказал Гарсия. — Но футбол есть футбол, все случается, не тот результат, на который рассчитывали. Я не видел эпизода со вторым пропущенным мячом, если не отменили, значит, не отменили, такое бывает».

Матч завершился со счетом 2:2.

Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:15, ред.
Вообще гоkы за авторством защитников Динамо, но думаю они не против. Странно что ни Умяров, как он сказал в интервью ранее, ни Гарсия не видели эпизода с потенциальным нарушением на Маркиньосе - два игрока вышедших в основе Спартака футбол даже не смотрят? Люди в медиапространстве давно променяли на политкорректность и честность, и адекватность, и логику
