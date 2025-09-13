Гарсия посвятил голы в матче с «Динамо» клубному фотографу «Спартака»

1757781657

вчера, 19:40

Нападающий московского «Спартака» посвятил голы в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги против столичного «Динамо» фотографу Александру Ступникову. Об этом Гарсия рассказал журналистам.

Матч начался с минуты молчания в память о Ступникове и бывшем администраторе красно-белых , которые скончались на этой неделе. Гарсия забил два мяча.

«Конечно, мы хотели победить, сегодняшние голы я посвятил Саше, меня не было здесь, когда это случилось, но, конечно, для нас это непростая эмоциональная неделя, — сказал Гарсия. — Но футбол есть футбол, все случается, не тот результат, на который рассчитывали. Я не видел эпизода со вторым пропущенным мячом, если не отменили, значит, не отменили, такое бывает».

Матч завершился со счетом 2:2.