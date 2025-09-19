Забивший пенальти вратарь «Балтики» сообщил, что не тренировал 11-метровые

1758258003

19 сентября 2025, 08:00

Голкипер «Балтики» не готовился перед матчем четвертого тура «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России с ЦСКА к исполнению пенальти.

В четверг «Балтика» на выезде обыграла ЦСКА . Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти калининградцы оказались сильнее со счетом 10:9. Последние 11-метровые били вратари, голкипер ЦСКА Владислав Тороп не реализовал пенальти, Кукушкин был точен.

«Чтобы забить пенальти, не тренировал точно. На предыгровых занятиях тренируем удары, полевые ребята нам бьют, — сказал Кукушкин. — В целом готовимся к серии пенальти, тренерский штаб готовит листочки с моментами, кто и куда бьет. По возможности знали, кто и куда бил из ЦСКА пенальти за последние три года, смотрели. В самом матче накал страстей был большим, такая боевая игра, две сильные команды, победил тот, кто больше хотел. Ребята проявили характер. В раздевалке все поздравили, поблагодарили».

«Что касается кумира, то такого нет в принципе. В детстве нравилась игра Мануэля Нойера», — добавил Кукушкин.