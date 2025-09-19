Забивший пенальти вратарь «Балтики» сообщил, что не тренировал 11-метровые

Голкипер «Балтики» Иван Кукушкин не готовился перед матчем четвертого тура «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России с ЦСКА к исполнению пенальти.
В четверг «Балтика» на выезде обыграла ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти калининградцы оказались сильнее со счетом 10:9. Последние 11-метровые били вратари, голкипер ЦСКА Владислав Тороп не реализовал пенальти, Кукушкин был точен.
«Чтобы забить пенальти, не тренировал точно. На предыгровых занятиях тренируем удары, полевые ребята нам бьют, — сказал Кукушкин. — В целом готовимся к серии пенальти, тренерский штаб готовит листочки с моментами, кто и куда бьет. По возможности знали, кто и куда бил из ЦСКА пенальти за последние три года, смотрели. В самом матче накал страстей был большим, такая боевая игра, две сильные команды, победил тот, кто больше хотел. Ребята проявили характер. В раздевалке все поздравили, поблагодарили».
«Что касается кумира, то такого нет в принципе. В детстве нравилась игра Мануэля Нойера», — добавил Кукушкин.
Даже обсуждать нечего.
Но тренировки тоже не всегда дают положительный результат. А. Ф.Маховиков, на тренировках забивал 20 из 20, а важнейший пенальти в финале-1979 не забил.
Даже обсуждать нечего.
Но тренировки тоже не всегда дают положительный результат. А. Ф.Маховиков, на тренировках забивал 20 из 20, а важнейший пенальти в финале-1979 не забил.