Россия. Кубок 2025/2026

Забивший пенальти вратарь «Балтики» сообщил, что не тренировал 11-метровые

19 сентября 2025, 08:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Балтики» Иван Кукушкин не готовился перед матчем четвертого тура «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России с ЦСКА к исполнению пенальти.

В четверг «Балтика» на выезде обыграла ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти калининградцы оказались сильнее со счетом 10:9. Последние 11-метровые били вратари, голкипер ЦСКА Владислав Тороп не реализовал пенальти, Кукушкин был точен.

«Чтобы забить пенальти, не тренировал точно. На предыгровых занятиях тренируем удары, полевые ребята нам бьют, — сказал Кукушкин. — В целом готовимся к серии пенальти, тренерский штаб готовит листочки с моментами, кто и куда бьет. По возможности знали, кто и куда бил из ЦСКА пенальти за последние три года, смотрели. В самом матче накал страстей был большим, такая боевая игра, две сильные команды, победил тот, кто больше хотел. Ребята проявили характер. В раздевалке все поздравили, поблагодарили».

«Что касается кумира, то такого нет в принципе. В детстве нравилась игра Мануэля Нойера», — добавил Кукушкин.

Ев17
Ев17
19 сентября в 21:47
Шоу вышло на славу, думал по второму кругу начнут бить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 сентября в 13:31, ред.
Мы наблюдаем отрывок из трёхтомника "Гол в ворота ЦСКА.Сага.Рассвет"....
Вместо кино говорят сериал снимут...рабочее название "Вратарь вратарю, бью и ловлю"...
С местом для музея определятся на неделе...
Событие явно неординарное...игрок гол забил...с пенальти...без тренировки...это по-любому войдёт в учебники по футболоведению......
Capral
Capral
19 сентября в 11:23, ред.
Можно подумать, забил решающий пенальти в финале ЧМ.
Даже обсуждать нечего.
Но тренировки тоже не всегда дают положительный результат. А. Ф.Маховиков, на тренировках забивал 20 из 20, а важнейший пенальти в финале-1979 не забил.
hu92hp8m7q9r
hu92hp8m7q9r
19 сентября в 11:22
А чё их тренировать? Пошёл да забил!
lobsterdam
lobsterdam
19 сентября в 11:01
Бить надо силу и все, а вратарь пусть гадает!
112910415
112910415
19 сентября в 09:29
важно, чтобы поджилки не тряслись )
trpn4fk54asa
trpn4fk54asa
19 сентября в 09:24
Зато пробил уверенно, надо практиковать
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 09:10
Значит нормально бьёт. Уверен в себе
adekvat
adekvat
19 сентября в 08:32
Молодец вратарь и отбивал, и забивал, на долго запомнит этот матч.
