Луиса Энрике признали лучшим футбольным тренером сезона

вчера, 22:29

Испанский наставник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» признан лучшим тренером сезона по версии журнала France Football. Церемония вручения проходит в парижском театре Шатле.

Под руководством Энрике ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. ПСЖ впервые стал обладателем главного клубного трофея Европы.

Энрике 55 лет. Он является вторым тренером в истории, который дважды смог выиграть в одном сезоне национальный кубок, чемпионат и Лигу чемпионов. Ранее это удавалось сделать только испанцу Хосепу Гвардиоле.