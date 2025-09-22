  • Поиск
Луиса Энрике признали лучшим футбольным тренером сезона

вчера, 22:29

Испанский наставник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признан лучшим тренером сезона по версии журнала France Football. Церемония вручения проходит в парижском театре Шатле.

Под руководством Энрике ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. ПСЖ впервые стал обладателем главного клубного трофея Европы.

Энрике 55 лет. Он является вторым тренером в истории, который дважды смог выиграть в одном сезоне национальный кубок, чемпионат и Лигу чемпионов. Ранее это удавалось сделать только испанцу Хосепу Гвардиоле.

Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2015 году специалист был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:55
Энрике сделал команду единомышленников.
амурец
амурец
сегодня в 02:21
заслужил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:58
Молодец...заслужил....!!!!!!!!

Как человек более симпатизирующий Реалу чем Барселоне не очень то воспринимал этого парня на посту тренера....
Но надо признать ПСЖ в прошлом сезоне навёл шороху...
Энрике на пути к финалу ЛЧ накрутил хвосты считающим себя сильнейшей Лигой в мире англичанам....обыграв и МС...и Арсенал...и Ливерпуль...и Астон Виллу.....

Не даром по итогам голосования в 10-ке претендентов на Золотой мяч - 5 игроков ПСЖ....
И было бы глупо не отметить их тренера премией...
Впрочем ввиду природной скромности и занятостью на работе он на неё и не поехал....

Удачи Луис !!!!
Продолжай и дальше удивлять...с ПСЖ или другим клубом......
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:17
Тут вообще без вопросов.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:11
Такого кадра Барселона уволила
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:30
Чистая победа Энрике.
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 23:23
А я и не отрицаю его заслуг, но только подчеркнул отдельные моменты его неудач...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:22
1.остальные тренеры сезона был и еще хуже, ну не неподтвердившему заслуг и слотту и не конФЛИКту же давать?
2.де дзерби не имеет в запасе топ-трофеи в прошлом, поэтому"зачетка" Тоже сыграла роль - как говорится "по совокупности
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:18
"Ложка дёгтя в бочке мёда" Луиса не заставила себя ждать ПСЖ потерпел первое поражение в чемпионате...)
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 22:59
Других вариантов быть не могло!
Capral
Capral
вчера в 22:51
Да понятно было, что тренер побеждающий в ЛЧ- автоматом становится и лучшим тренером, но ко всему, еще и тянет за собой свою банду. Но почему никто не говорит о том, как Челси, показательно разгромил ПСЖ на КЧМ? Ведь это было чисто тренерское поражение Энрике и чисто тренерская победа ГТ Челси. И еще, в случае присуждения ЗМ, как я сегодня прочел, помимо разных игровых достоинств, учитывается также и поведение, того или иного игрока. Не знаю, как определяется в случае с лyчшим тренером, но если по аналогии, то после позорнейшей драки учиненной Энрике в финале КЧМ, при всём желании, стоило бы подумать... Я всегда говорил, что Энрике удалось создать супер клуб, подобного МС, в лучшие его годы. Но всё таки, почему никто не говорит о недостатках тренера ПСЖ? А ведь они есть...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:47
Тут бесспорно
