Луиса Энрике признали лучшим футбольным тренером сезона

Испанский наставник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признан лучшим тренером сезона по версии журнала France Football. Церемония вручения проходит в парижском театре Шатле.
Под руководством Энрике ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. ПСЖ впервые стал обладателем главного клубного трофея Европы.
Энрике 55 лет. Он является вторым тренером в истории, который дважды смог выиграть в одном сезоне национальный кубок, чемпионат и Лигу чемпионов. Ранее это удавалось сделать только испанцу Хосепу Гвардиоле.
Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2015 году специалист был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
