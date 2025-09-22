  • Поиск
Футболисты «Реала» второй год подряд пропустят церемонию «Золотого мяча»

вчера, 17:08

Футболисты испанского «Реала» снова пропустят церемонию вручения «Золотого мяча». Об этом сообщил портал The Athletic.

Пресс-служба «Реала» до сих пор никак не упомянула предстоящую церемонию награждения на своих официальных ресурсах. Ранее в интернет попали результаты голосования по «Золотому мячу». Журналист Пабло Жиральт поделился его итогами, согласно которым лучшим игроком мира сезона-2024/25 будет признан футболист испанской «Барселоны» Ламин Ямаль. Второе место достанется полузащитнику французского ПСЖ Усману Дембеле.

На звание лучшего игрока мира номинированы футболисты «Реала» Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Тибо Куртуа может быть признан лучшим вратарем года, защитник Дин Хёйсен — лучшим молодым игроком (до 21 года).

В прошлом году игроки «Реала» пропустили церемонию после того, как в клубе узнали, что награда не достанется Винисиусу.

Церемония вручения пройдет в парижском театре Шатле 22 сентября. Начало — 21:00 мск.

Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:32
Никто не заметит их отсутствия 100%.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:23
Серьезно? Да куча таких команд. Тот же Лидс в этом сезоне. Даже такой унылый Арс их легко разобрал. Это вообще стереотипы. В той же Серии А большой упор на тактику и аутсайдеры очень прилично выстраиваются и по нескольку раз меняют тактику за игру. А в АПЛ все однотипно. Все вперед, все назад. Полное отсутствие игры в центре поля.
Маг_тм
Маг_тм ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 23:18
Но не в одной лиге нет такого, когда лидеры могут потерять очки в каждой игре, хоть в последне идущей. В Испании, в Италии, Германии, Франции, есть не мало соперников, с кем можно спокойнна расслабоне, или резервным составом набрать очки. Да, уровень АПЛ в прошлом году упал, но все же, она все ещё самая сложная, конкурентно способная, и интересная лига.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:13
Все лиги тяжелы по своему.
Маг_тм
Маг_тм ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 23:10
Хорошо, а какая лига была самой сложной в прошлом сезоне?
SpaM-10
SpaM-10 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:04
Где АПЛ была самой сложной в прошлом сезоне? Ливерпуль выиграл титул, играя очень слабо, достойную игру показывали лишь в первой трети сезона. Арсенал даже на главного преследователя не потянул.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:59
Да и третий год пропустят
c272etkvjww7
c272etkvjww7
вчера в 20:50
Обиженку Перес включил
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:49
Неужели обида оказалась настолько сильной , что ни как отпустить не может?)
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
Скорей всего.....Родри могли отдать по совокупности за два успешных сезона в 23 году требл с Сити в 24 победа на ЧЕ, плюс он лучшим был на своей позиции и системообразующий игрок и сборной и Ман сити....... и еще после того как Месси выиграл КА а затем и ЧМ.....игры со сборными тоже стали учитывать..........по этому Родри мог и выиграть с золотыми медалями со сборной в 24 году.........а не потому что винни так себя вел.....моим вариантом из реала тогда был Беллингем с победой в Лч и финалом ЧЕ....как было в 18 году у морича........ ЛЧ + финал ЧМ

PS Бензема то дали в свое время ЗМ.....а он как говорят шантажировал в Вельбуена.........так что скотский характе винни тут не при чем. и он явно не лучший на своей позиции......
Nenash
Nenash
вчера в 20:37
Ямаль не должен, но может.. Рановато..
Вещий
Вещий
вчера в 20:34
Ну так... Бог любит троицу.... так что и на следующий год могут не ездить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
Вини не выиграл, потому что вёл себя как свин и при*урок. Родри подвернулся, ему и отдали.
DXTK
DXTK
вчера в 20:10, ред.
Думаю ЗМ все же получит Дембеле, будет странным решением третий года подряд оставлять победителя ЛЧ без ЗМ.......в 23 году победил Сити.......Холанд не выиграл, виной всему ЧМ 22 победа Аргентины и ЗМ ушел Месси, в 24 году победил Реал......Виннисиус не выиграл, виной всему ЧЕ, победила Испания ЗМ ушел Родри.......если в 25 году ЗМ отдадут игрокам Барселоны Ямалю или Рафиньи хотя я за бразильца, то опять будет не логичным .......... сейчас то игр сборных нету......тем более больших трофеев у них нету. А Салаха просто не замечают.

PS По этому победа в ЛЧ все же главный аргумент в этом сезоне на ЗМ........ да Реал пускай дальше обиженку из себя строят)))))))) слишком много в свое время им надарили левых ЗМ и побед в ЛЧ........зажрались........
112910415
112910415
вчера в 20:10
Ламин-то точно не надо!
Слишком юн, и результаты пока не те!
Бороться ему надо и расти!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:02
Если получит Ямаль, это буде означать что Пиар решает всё. Ламин хорошо отыграл сезон, но если ЗМ дарят не за трофеи, а именно если ЛЧ не играет большую роль, значит надо дать Салаху. Разве Ламин забил больше египтянина? Или больше ГП отдал? Мохаммед стал лучшим игроком в самой сложной лиге. Повторюсь, ечли ЛЧ не играет главную роль, Салах претендет номер 1
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:59
Надеюсь, утка про Ямаля. Он был хорош, но не лучший. Рафинья проявил себя куда ярче. Но есть еще Усман, который выдал просто космический результат в своей карьере. Понятное дело, что ни один игрок не заслужил эту награду.
s4backr2bwr7
s4backr2bwr7
вчера в 19:58
Обиженки, как и прошлом году
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:44
уже давно клоунское шоу, имеющее мало отношение к Футболу
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:31, ред.
Что это за конкурс, результаты которого узнают заранее? Скорее всего стоит ждать жестокого конфликта, ходят слухи, что главный приз получит Рафинья. Он, конечно, отличный игрок, но у него нет Лиги чемпионов. А по мне, так он и сезон в сборной Бразилии провалил. В ПСЖ не вызывает восторга то, что Золотой Мяч может получить не Усман Дембеле, а кто-то другой. Хозяева будут в ярости. А может Франс Футбол умышленно нагнетает ситуацию? Лично я отношусь спокойно к подобным рейтингам... Кого назначат, тот пусть и радуется...
112910415
112910415
вчера в 18:10
Абидна, слюшай!
Capral
Capral
вчера в 17:30
Ну значит никого из Реала в номинации нет.
