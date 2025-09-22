Футболисты «Реала» второй год подряд пропустят церемонию «Золотого мяча»

1758550081

вчера, 17:08

Футболисты испанского «Реала» снова пропустят церемонию вручения «Золотого мяча». Об этом сообщил портал The Athletic.

Пресс-служба «Реала» до сих пор никак не упомянула предстоящую церемонию награждения на своих официальных ресурсах. Ранее в интернет попали результаты голосования по «Золотому мячу». Журналист Пабло Жиральт поделился его итогами, согласно которым лучшим игроком мира сезона-2024/25 будет признан футболист испанской «Барселоны» Ламин Ямаль. Второе место достанется полузащитнику французского ПСЖ Усману Дембеле.

На звание лучшего игрока мира номинированы футболисты «Реала» Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Тибо Куртуа может быть признан лучшим вратарем года, защитник Дин Хёйсен — лучшим молодым игроком (до 21 года).

В прошлом году игроки «Реала» пропустили церемонию после того, как в клубе узнали, что награда не достанется Винисиусу.

Церемония вручения пройдет в парижском театре Шатле 22 сентября. Начало — 21:00 мск.