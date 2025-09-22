  • Поиск
Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча»

вчера, 08:04

Церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football «Золотой мяч» пройдет в понедельник в театре Шатле в Париже. Начало торжественной церемонии запланировано на 21:00 мск.

Во второй раз «Золотой мяч» будут вручать совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2016 года вручаются две награды лучшему игроку мира — по версии издания и по версии ФИФА, приз от ФИФА также вручался с 1991 по 2009 год. В прошлом году «Золотой мяч» получил испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.

«Золотой мяч» вручается лучшему игроку и лучшей футболистке на основании индивидуальных выступлений, командных достижений и честной игры. Жюри состоит из профильных журналистов из топ-100 стран в последнем на момент публикации рейтинге ФИФА среди мужчин и топ-50 стран у женщин. Каждый член жюри выбирает по 10 футболистов из 30 номинантов, игроков расставляют в порядке убывания по очкам. В случае равенства очков у нескольких претендентов побеждает тот, у кого больше первых мест.

В итоговый список претендентов на мужской приз вошли англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе, бразилец Винисиус Жуниор (все — «Реал», Испания), французы Усман Дембеле и Дезире Дуэ, марокканец Ашраф Хакими, грузин Хвича Кварацхелия, португальцы Нуну Мендеш, Витинья и Жоау Невеш, испанец Фабиан Руис (все — «Пари Сен-Жермен», Франция), англичанин Гарри Кейн, француз Майкл Олисе (оба — «Бавария», Германия), поляк Роберт Левандовский, испанцы Педри и Ламин Ямаль, бразилец Рафинья (все — «Барселона», Испания), немец Флориан Вирц, аргентинец Алексис Мак Аллистер, египтянин Мохаммед Салах, нидерландец Вирджил ван Дейк (все — «Ливерпуль», Англия), нидерландец Дензел Дюмфрис, аргентинец Лаутаро Мартинес (оба — «Интер», Италия), гвинеец Серу Гирасси («Боруссия» (Дортмунд), Германия), швед Виктор Дьёкереш, англичанин Деклан Райс (оба — «Арсенал», Англия), англичанин Коул Палмер («Челси», Англия), норвежец Эрлинг Холанд, итальянец Джанлуиджи Доннарумма (оба — «Манчестер Сити», Англия), шотландец Скотт Мактоминей («Наполи», Италия).

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает фаворитами Дембеле и Кварацхелию. «Мне кажется, что точно это будет игрок ПСЖ, потому что клуб все выиграл в прошлом сезоне. Дембеле, есть Кварацхелия, они заслуживают победы, внесли большой вклад в результаты клуба». В прошлом сезоне ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Другие номинации

С 2018 года организаторы вручают награды в других номинациях. С тех пор на «Золотой мяч» претендуют футболистки. В прошлом году награду получила испанка Айтана Бонмати из «Барселоны», она и Алексия Путельяс завоевали по две награды. В этот раз Бонмати и Путельяс также претендуют на приз.

Лучший голкипер получит приз, названный в честь бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина — единственного голкипера, получавшего «Золотой мяч». В прошлом году во второй раз приз получил аргентинец Эмилиано Мартинес из английской «Астон Виллы», он номинирован на победу и в этом году вместе с Доннаруммой, бразильцем Алиссоном («Ливерпуль», Англия), марокканцем Яссином Буну («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), французом Люка Шевалье (ПСЖ, Франция), бельгийцем Тибо Куртуа («Реал», Испания), словенцем Яном Облаком («Атлетико», Испания), испанцем Давидом Райей («Арсенал», Англия), бельгийцем Матцем Селсом («Ноттингем Форест», Англия) и швейцарцем Янном Зоммером («Интер», Италия). В этом году впервые наградят вратарей в женском футболе.

Также определятся обладатели трофея Раймона Копа (лучшему игроку и футболистке до 21 года), приза Йохана Кройффа (лучшему тренеру в мужском и женском футболе), наградят лучшие клубы в мужском и женском футболе, назовут лучшего бомбардира сезона и лауреата трофея Сократеса, который получает игрок за внефутбольную деятельность.

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года приз стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Из советских футболистов «Золотой мяч» выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.

Источник: itar-tass.com
Брулин
Брулин
вчера в 14:24
Рафинья истинный обладатель Золотого Мяча ! Сезон 24/25: 39 голов, 26 голевых передач, номер 1 в мире по системе гол+пас. 2025 год Рафинья: 21 гол, 17 голевых. ТОП5 мира по гол+пас на данный момент. Первый Месси 32 гола, 17 голевых !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:16
Посмотрим, на этот раз...
112910415
112910415
вчера в 11:46
и как теперь до вечера дотерпеть ?! )
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:46
Как уже сегодня, а чего ещё не известен ? )))
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:43
Если только агент не купит, как однажды купил ему лучшего игрока Серии А.
adekvat
adekvat
вчера в 10:37
Хвича точно не получит.
uh8jyh5cmmjg
uh8jyh5cmmjg
вчера в 10:26
Рафинья и Салах, остальные не дотягивают
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:23
Французскому, думаю так...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:22
Не знаю кто заслужил. Не переживаю ни за кого из них. Но почти уверен, что получит Дембеле.
А лучшим кипером должен стать Доннарума, он точно заслужил за прошлый год.
Лучший тренер Луис Энрике.

ПСЖ поедет домой с горой наград.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:13
Какому из них?)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:11, ред.
Рафинья. Витинья. Ямаль. Дембеле. Салах.
Топ-5...
Каждый из них достоин ЗМ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:10
Негру дадут 100%))
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:04
Витинья- архитектор или дирижер, всего комбинационного футбола ПСЖ. А забитые или незабитые послематчевые пенальти- значения не имеют.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:53
Мне кажется, что ещё с самого начала нужно было ограничить максимальное количество Золотых мячей, выдаваемых в одни руки, до трёх... Что мы видели? А видели мы театр двух актёров - несомненно хороших, но не всегда лучших. Сколько талантливых игроков могли получить ЗМ, но им не дали даже шанса. Некоторые, в ущерб своим интересам, продвигали партнёра по команде, другим просто не дали трофей и всё... Хави, Иньеста, Салах, Рибери... Можно продолжить, но не буду. Считаю, необходимым рассмотреть целесообразность сотрудничества с изданием Франс Футбол для определения лучших.. Нужно искать альтернативу Золотому мячу — он дискредитировал себя.
shlomo
shlomo
вчера в 09:53
У какой выбор солидный, а то привыкли все что это театр двух актёров Месси да Роналду..... Если "крупным помолом", то кто угодно, только не Ямаль! А конкретно - Дембеле. Не понимаю, как Витинья попал в этот список??? Это тот самый парень, который в серии 11-метровых (за суперкубок УЕФА с "Тоттенхэмом") полчаса крался к мячу и пробил мимо ворот? Не смешите!

Пи.Си. Без Кокорина это не рейтинг.... поставьте его и убедитесь сколько за него проголосуют...:))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:36
Посмотрим кому отдадут в итоге
3y2h5gtwx6p8
3y2h5gtwx6p8
вчера в 09:24
Да дномяре снова отдайте и не парьтесь!
Capral
Capral
вчера в 09:17, ред.
Очень много лишних людей, не имеющих и близко, никакого отношения к ЗМ. Гирасси за что давать, чем, он так отличился? Ну с Семиным давно всё понятно, этот при любом исходе будет грузина тыкать во все номинации. Некоторые фамилии, я вообще впервые слышу...
Как по мне, то ярче всех сыграл пижончик. Рафа тоже был неплох. Дембеле, фактически только в весной и проявился, хотя, если сравнивать всех троих, то француз проигрывает. Но вероятно, он и получит, хотя, на КЧМ, он не был особо заметен...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:09
Посмотрим кто выиграет, пиар компания, или хорошая игра)
