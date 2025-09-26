Смолов хочет, чтобы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в этом сезоне

Футболист Федор Смолов надеется на победу испанской «Барселоны» в текущем сезоне Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне «Барселона» уступила итальянскому «Интеру» в полуфинале турнира по итогам двух матчей.
«Сложно кого-то выделить, „Бавария“ классно сыграла, потому что у них был достаточно сложный соперник. Очевидно, что „Ливерпуль“ для меня фаворит, ПСЖ — действующий чемпион. Но я хотел бы, чтобы „Барселона“ выиграла. Мне кажется, что она заслуживала в прошлом розыгрыше», — сказал Смолов.
В Баварию не верю- не чемпионский состав. Играют красиво, но монолита в игре не хватает, именно лиго-чемпионского. Да и в центре поля ошибок полно. Буду рад ошибиться.
Ливерпуль ещё не видел, не знаю. Не имею представления.
