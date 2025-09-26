  • Поиск
Смолов хочет, чтобы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в этом сезоне

26 сентября 2025, 08:10

Футболист Федор Смолов надеется на победу испанской «Барселоны» в текущем сезоне Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Барселона» уступила итальянскому «Интеру» в полуфинале турнира по итогам двух матчей.

«Сложно кого-то выделить, „Бавария“ классно сыграла, потому что у них был достаточно сложный соперник. Очевидно, что „Ливерпуль“ для меня фаворит, ПСЖ — действующий чемпион. Но я хотел бы, чтобы „Барселона“ выиграла. Мне кажется, что она заслуживала в прошлом розыгрыше», — сказал Смолов.

Lobo77
Lobo77
26 сентября в 19:04
По Фединому хотению и судьбы веления, теперь как бы Барса не победила в ЛЧ всего раз и то перед расформированием:))))))
Федя так же мечтал стать чемпионом России.
Baggio R.
Baggio R. ответ Вещий (раскрыть)
26 сентября в 16:25, ред.
А зачем ему мнение Мостового? Он и сам в Испании играл, и даже Реалу с Барсой забивал.
Alex_67
Alex_67
26 сентября в 13:37
А как этого хочется игрокам Барселоны? Без Лиги Чемпионов шансы на Золотые Мячи становятся ничтожно малыми.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
26 сентября в 12:57
все возможно.
главное, чтоб игроки приходили вовремя на тренировку или разминку.
а то Флик всех посадит на лавку.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ CCCP1922 (раскрыть)
26 сентября в 11:08, ред.
Есть порода людей, которая в силу гиперактивности, быстро загорается каким-либо делом, а потом также быстро к нему охладевает.
Стримерство , медиа-лига, кино..., - и всё это за какие-то 2-3 недели в голове у Феди..., равно как и у нас в новостях о нём.

Поэтому..., сдается мне , - он как раз из этой породы..., породы инфантильного малолетки, который видя множество пирожных понадкусывает каждый, не доев до конца ни один из них, и не получив должного удовольствия.
CCCP1922
CCCP1922
26 сентября в 10:51, ред.
Что из Смолова собираются лепить? Он говорил, рассматривает возможность стать актёром. Ну что же, пусть попробует. Правда, даже талантливый человек должен учиться. Готов ли Фёдор к этому? Не факт. Его постоянно рассеянный взгляд свидетельствует о неважной памяти, вряд ли он запоминает большие тексты. Да и не брутальный он совсем. Впрочем, если захотят снять его в кино, то сделают это. Потом несколько человек скажут с экрана, что восхищаются актёром Смоловым. Схема работает. Скоро всё узнаем, если Федю не посадят... Желаю ему избежать наказания!!!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
26 сентября в 10:06
Точно, именно так, я себе это и представлял!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
26 сентября в 10:05
Пацаны к нам Смолов едет! Срочно продаем Левандовски)))
4zfg2nyk9k3t
4zfg2nyk9k3t
26 сентября в 10:02
Любой болельщик Барсы этого хочет,а дальше как получится
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
26 сентября в 09:47
Приветствую, Володя!!!
А он на это и намекает. Теперь только осталось донести эту мысль до Лапорты...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
26 сентября в 09:44
Приветствую Виктор! Рецепт победы Барсы прост и он не в наличии Ямаля! Надо просто взять Федю)))
Capral
Capral
26 сентября в 09:31
Без Ямаля сложно будет выиграть ЛЧ. Пока, Барселона не впечатляет. Не видно куража прошлого сезона, нет свежего дыхания в лице Ямаля, много предсказуемых и очевидных действий в атаке, а игра в обороне вызывает много вопросов. До весны ещё много времени, возможны, разного рода изменения, выйдет Ямаль...

В Баварию не верю- не чемпионский состав. Играют красиво, но монолита в игре не хватает, именно лиго-чемпионского. Да и в центре поля ошибок полно. Буду рад ошибиться.

Ливерпуль ещё не видел, не знаю. Не имею представления.
112910415
112910415
26 сентября в 09:00
мысль хорошая, надо поддержать )
Звонкий пони
Звонкий пони
26 сентября в 08:49
а всем по барабану,что там хочет это "ёб..ое полено".он же только "пи..ячить мяч" умеет
Вещий
Вещий
26 сентября в 08:43
О как.... а у "Царя" он мнение по этому вопросу не спрашивал?... а то вдруг не совпадает....
Bad Listener
Bad Listener
26 сентября в 08:32
Ох как же я жил раньше без мнения Федора то всю жизнь, какое облегчение наконец его узнать 😩
