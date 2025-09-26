Смолов хочет, чтобы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в этом сезоне

1758863442

26 сентября 2025, 08:10

Футболист надеется на победу испанской «Барселоны» в текущем сезоне Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Барселона» уступила итальянскому «Интеру» в полуфинале турнира по итогам двух матчей.