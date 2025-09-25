  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ташуев поддержал вызов Захаряна в сборную России

вчера, 20:35

Известный российский тренер Сергей Ташуев заявил, что считает правильным решение вызвать в сборную России хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

Он сейчас начал выходить на замену в «Реале Сосьедад», вроде бы отошел от травм. Надо посмотреть его состояние, помочь немножко, дать ему пообщаться с ребятами. У него непростой период. Травма на травме, к сожалению. Парень он молодой, но бывают такие ситуации в карьерах. Я думаю, что Валерий Георгиевич вызовет его больше для того, чтобы узнать, в чем проблема, чтобы морально поддержать его. Дать понять, что тренерский штаб помнит о нем и верит в него. Думаю, это правильное решение.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сербский футболист «Зенита» Эракович признался в любви к Петербургу
Вчера, 12:48
Полузащитник «Краснодара» Аугусто объяснил поражение команды от «Зенита»
Вчера, 12:19
Луис Энрике надеется, что «Зенит» будет играть так же, как с «Краснодаром»
Вчера, 12:11
Эракович уверен в победе «Зенита» в этом сезоне РПЛ
Вчера, 10:16
Рамирес признался, что перешел в «Локомотив» по зову сердца
24 сентября
Сперцян объяснил, почему не смог обменяться футболками с Роналду
24 сентября
 
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 20:44, ред.
Могли бы уже объявить об аренде в Динамо и не мучиться. С одной стороны вариант для Динамо не самый плохой- пацан креативный и конструктивный в созидании, в тандеме с Бителло мог бы сыграться... С другой- слишком травматичный, и у Карпина, так вольготно как в Испании чувствовать себя не будет, придется пахать...
Уверен, Валера вызывает его в сборную не в интересах нац.команды, а только, чтобы присмотреться... Тем более, как говорил Пивоваров, 99%, транcферов уже не будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:38
"Вроде бы отошел от травм" - сказал Сергей с осторожностью...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 