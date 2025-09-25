Луис Энрике надеется, что «Зенит» будет играть так же, как с «Краснодаром»

1758791495

вчера, 12:11

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» надеется, что команда будет и дальше показывать такую же игру, как в матче Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против «Краснодара».

После победы над лидирующим в таблице РПЛ «Краснодаром» (2:0) «Зенит» поднялся на пятое место с 16 очками.

«Зенит» борется за чемпионство? Да-да, мы настраиваемся только на хороший результат", — сказал Энрике.

«Игра была очень нестабильная. Понимали, что матч будет очень сложный, но настраивались только на победу. Но в матче с „Краснодаром“ сыграли хорошо, надеюсь, что и в других матчах чемпионата будем показывать такую же игру», — добавил Энрике.

В 10-м туре «Зенит» на своем поле примет «Оренбург». Встреча пройдет 27 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.