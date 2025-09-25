  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Луис Энрике надеется, что «Зенит» будет играть так же, как с «Краснодаром»

вчера, 12:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике надеется, что команда будет и дальше показывать такую же игру, как в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

После победы над лидирующим в таблице РПЛ «Краснодаром» (2:0) «Зенит» поднялся на пятое место с 16 очками.

«Зенит» борется за чемпионство? Да-да, мы настраиваемся только на хороший результат", — сказал Энрике.

«Игра была очень нестабильная. Понимали, что матч будет очень сложный, но настраивались только на победу. Но в матче с „Краснодаром“ сыграли хорошо, надеюсь, что и в других матчах чемпионата будем показывать такую же игру», — добавил Энрике.

В 10-м туре «Зенит» на своем поле примет «Оренбург». Встреча пройдет 27 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Эракович уверен в победе «Зенита» в этом сезоне РПЛ
Вчера, 10:16
Рамирес признался, что перешел в «Локомотив» по зову сердца
24 сентября
Сперцян объяснил, почему не смог обменяться футболками с Роналду
24 сентября
Смолов считает, что на поле в Красногорске нельзя играть в футбол
23 сентября
Жирков отреагировал на слова Дзюбы про нежелание играть
23 сентября
Аленичев: «Нужно чудо, чтобы „Спартак“ в этом сезоне стал чемпионом»
23 сентября
 
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:41
недонастрой ещё скажет своё веское слово )
m6u46qgv6985
m6u46qgv6985
вчера в 13:00, ред.
Много речей от игроков Зенита, похоже воспряли духом
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:57
Оренбург должны тогда громить не меньше, чем 4-0.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 