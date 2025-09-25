  • Поиск
Полузащитник «Краснодара» Аугусто объяснил поражение команды от «Зенита»

вчера, 12:19
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футболисты «Краснодара» уступили петербургскому «Зениту» в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за неудачной реализации. Такое мнение высказал полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

«Мне кажется, это была хорошая игра. У обеих команд было много шансов, но „Зенит“ провел сильный матч. Но и наша команда неплохо показала себя, — сказал Аугусто. — Была сложная игра, у обеих команд было много возможностей забить. У нас было около трех шансов, но не получилось».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 19 очками в 9 матчах. В следующем туре краснодарская команда на выезде сыграет с «Ростовом» 27 сентября.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:47, ред.
Но не получилось ? Больше трениться надо и меньше балаболить, считая шансы.
829ez4rzc8da
829ez4rzc8da
вчера в 15:02
Зенит выиграл чисто на опыте
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:50
"Но не получилось» - Дуглас, это было бы вполне достаточно...)
112910415
112910415
вчера в 13:30
прямо скажем, не сумел пояснить !
xe5aj9ahgbze
xe5aj9ahgbze
вчера в 13:07
Короче, Краснодар пока лидирует.
Capral
Capral
вчера в 13:03
Глyбокий анализ, ничего не скажешь...
eg36t2e9ruc4
eg36t2e9ruc4
вчера в 12:45
Жаль, от штанги не залетел гол при нулевом счёте
