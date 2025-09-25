Полузащитник «Краснодара» Аугусто объяснил поражение команды от «Зенита»

1758791972

вчера, 12:19

Футболисты «Краснодара» уступили петербургскому «Зениту» в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) из-за неудачной реализации. Такое мнение высказал полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

«Мне кажется, это была хорошая игра. У обеих команд было много шансов, но „Зенит“ провел сильный матч. Но и наша команда неплохо показала себя, — сказал Аугусто. — Была сложная игра, у обеих команд было много возможностей забить. У нас было около трех шансов, но не получилось».