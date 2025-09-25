Петербургский «Зенит» должен стать чемпионом в этом сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович.
После победы над лидирующим в таблице РПЛ «Краснодаром» (2:0) «Зенит» поднялся на пятое место с 16 очками.
«Самое главное в матче с „Краснодаром“ — победа, получили три очка. Конечно, это очень важная победа, мы должны выигрывать каждый матч, играть как с „Краснодаром“. Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей, — сказал Эракович. — Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что „Зенит“ — лучшая команда российского футбола».
Стоит ли говорить уже сейчас, что Зенит может вернуть себе чемпионство? Нет не стоит, потому что это- только один, классный, даже не матч, а только 2-й тайм Зенита. Но такой же матч мы видели и в прошлом первенстве, когда Зенит разгромил Краснодар-4:1, но это был только всплеск, эпизод. Краснодар- очень играющая техничная команда, но далеко не всегда, победы над ней, говорят о безоговорочном преимуществе оппонента, поскольку краснодарцы очень уязвимая команда...
Стоит ли говорить уже сейчас, что Зенит может вернуть себе чемпионство? Нет не стоит, потому что это- только один, классный, даже не матч, а только 2-й тайм Зенита. Но такой же матч мы видели и в прошлом первенстве, когда Зенит разгромил Краснодар-4:1, но это был только всплеск, эпизод. Краснодар- очень играющая техничная команда, но далеко не всегда, победы над ней, говорят о безоговорочном преимуществе оппонента, поскольку краснодарцы очень уязвимая команда...