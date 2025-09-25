1758784583

вчера, 10:16

Петербургский «Зенит» должен стать чемпионом в этом сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал сербский защитник «Зенита» .

После победы над лидирующим в таблице РПЛ «Краснодаром» (2:0) «Зенит» поднялся на пятое место с 16 очками.