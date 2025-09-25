  • Поиск
Эракович уверен в победе «Зенита» в этом сезоне РПЛ

вчера, 10:16

Петербургский «Зенит» должен стать чемпионом в этом сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович.

После победы над лидирующим в таблице РПЛ «Краснодаром» (2:0) «Зенит» поднялся на пятое место с 16 очками.

«Самое главное в матче с „Краснодаром“ — победа, получили три очка. Конечно, это очень важная победа, мы должны выигрывать каждый матч, играть как с „Краснодаром“. Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей, — сказал Эракович. — Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что „Зенит“ — лучшая команда российского футбола».

Муравьед
Муравьед
вчера в 19:10
Эракович, поспешишь людей насмешишь.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:05
Вот опять потусторонние разговоры ни о чём. Я вам факты привел, ваших заявлений, как постфактум, а вы мне снова про Ераковича, которого я знать не знаю и знать не хочу!!! Имейте мужество отвечать по делу!
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:55
Про Эраковича - Вопрс был о паспорте.
Capral ответ lotsman (раскрыть) 4 / 229сегодня в 15:21
".... Я только констатировал факт.........."
Про плоскость потусторонних разговоров..
CapralCapral ответ lotsman (раскрыть) 4 / 229сегодня в 15:59, ред.
"Значит, отвечаю вам по существу вопроса. В далеком 2008-м, появились первые разговоры про возможный переход Данни в Зенит. В Дина................"
)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:54
lotsman . Почему про Зенит? Да очень просто . Газпром и Зенит на поток поставили выдачу паспортов РФ. Методика не меняется. А начинается все с восторгов. А кончается как у Сантоса особенно Клаудиньо. Обливанием грязью нашей страны. Как говорится. За державу обидно.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:47
Про Эраковича я вообще ничего не говорил. А вот у вас, я заметил, есть особенность, если вам нечего ответить на железобетонные факты, вы переводите разговор- в плоскость потусторонних разговоров...)))
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:37
Сначала шли разговоры о Данни, потом разговоры о Соболеве.................. Вы же констатируете факт о паспорте без всяких слухов, разговоров и намёков на это даже со стороны, хотя бы, журналистов. То, что Эраковичу понравился Питер и Зенит, так что в этом такого чтобы из этого делать выводы о почти свершившимся факте. Я не слышал ещё ни об одном легионере, ни из одного клуба, чтобы он говорил как ему не нравится клуб и город. Все восхищаются и клубом и городом. Но стоило игроку сказать о любви к Зениту и Питеру, как тут же сочинённый факт. Мне вообще то по барабану, пусть поливают. Ни к Питеру, ни к Зениту не прилипнет. Прав был мудрец.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 16:31
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 15:59, ред.
    Значит, отвечаю вам по существу вопроса. В далеком 2008-м, появились первые разговоры про возможный переход Данни в Зенит. В Динамо уже не скрывали, что продажа Данни может существенно облегчить финансовую составляющую клуба. Многие известные журналисты высказывались на эту тему, в частности, комментатор В.Гусев, однозначно, во время игры Динамо-Зенит дал понять, что переход португала- практически решен. И только руководство Зенита делало вид, что ничего не происходит, и даже было заявление о том, что Даннu- очень дорогое приобретение для Питера! А потом, в ближайшее время- Данни оказался в Зените! Та же история была и с Семшовым...

    Ну и недавний переход Соболева в Зенит, когда уже, даже в Спартаке не скрывали, да и сам Соболь открыто говорил о своем желании перейти в Зенит, и только руководство Зенита, каждый раз делало вид и заявления, что ничего похожего не будет. Так в чем я неправ, любезный?)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:58
    А разве не со слов о горячей любви к Питеру и Зениту начинались истории получения паспортов РФ таких типов как Малком, Краудиньо, Сантос . Могу напомнить и зачем это делалось и чем это закончилось? Методику Газпром не меняет.. Тем более лимит надвигается. Так в Зените вообще легов не будет. Одни "россияне"
    lotsman
    lotsman ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 15:47
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 15:44, ред.
      А что же ты скромно умолчал как судьи помогли спартаковцам в прошлых матчах?

      ЦСКА даже с учетом прошлого матча в Сочи пробил в нынешнем чемпионате меньше пенальти (3), и чем Спартак (4), и чем Зенит (5). И за весь прошлый чемпионат армейцы тоже били 11-метровые реже (3), чем зенитовцы (4) и особенно спартаковцы (11)
      Red blu
      Red blu
      вчера в 15:33, ред.
      Это такая уверенность появилась у Эраковича после одного хорошо проведенного тайма с Краснодаром?
      В прошлом сезоне тоже одну игру хорошо провели с Краснодаром где обыграли их 4:1, а потом Краснодар стал чемпионом))
      Муравьед
      Муравьед
      вчера в 15:23
      Да ладно Эракович, юбилей можно переносить до 2030 года.
      Capral
      Capral ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 15:21
      А чем я вас так обидел? Я только констатировал факт. Вы же знаете- я не являюсь ненавистником Зенита, пишу всегда объективно, по игре Зенита особенно. Но что есть, то есть. Не вижу ничего оскорбительного. Каждое руководство поступает так, как находит нужным- это нормально. Не понимаю, если честно, вашей обиды.)))
      lotsman
      lotsman ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 15:06
      Не ожидал от вас.
      Capral
      Capral ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 14:59
      А зачем говорить? В Зените сначала делают, а потом ставят перед фактом...
      lotsman
      lotsman
      вчера в 14:30
      ANATOLY KANDAUROV
      Кто то что то о паспорте РФ говорил?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 13:46
      Методика получения паспорта РФ Эраковичем в действии. Сначала громко о горячей любви к Питеру, потом уверенность в Чемпионстве, а там и паспорт РФ. Все как доктор прописал. Прошла почти треть сезона. За это время "юбиляр" сыграл прилично один тайм в одном матче. И уже столько восторгов и надежд!
      vwwy2nt4jfat
      vwwy2nt4jfat
      вчера в 13:10, ред.
      Спартак точно не будет, тренер не позволит, а цска только если за счет судей. Краснодар же не созрел для второго чемпионства.
      112910415
      112910415
      вчера в 12:01
      есть, впрочем,и другие мнения !
      Брулин
      Брулин
      вчера в 11:48, ред.
      Не говори гоп, пока не перепрыгнешь :)
      p8u97m3shsc7
      p8u97m3shsc7
      вчера в 11:43
      Опять ушатают нынче лазурных бразильян
      adekvat
      adekvat ответ hyj28qysvmnz (раскрыть)
      вчера в 11:41
      Его давно надо поменять, в матче с Краснодаром сильно повезло, всегда везти не может.
      Capral
      Capral
      вчера в 11:29, ред.
      Зенит очень грамотно провел именно 2-й тайм, когда насытил центр поля, усилил полузащиту, плюс ко всему, Барриос сыграл феноменально, а Глушенков напомнил о себе, себя самого, как в лучшие годы и очень креативно, и грамотно направлял атаки Зенита. В то время как Мусаев не прочувствовал изменений в игре, которые уже в концe 1-го тайма обозначились. Откровенно говоря- прощёлкам одним местом... Ну и конечно потерялся Сперцян, а если он не в ударе, то и Кордоба теряет свою эффективность в атаке, потому что он, как и любой форвард- игрок зависимый.

      Стоит ли говорить уже сейчас, что Зенит может вернуть себе чемпионство? Нет не стоит, потому что это- только один, классный, даже не матч, а только 2-й тайм Зенита. Но такой же матч мы видели и в прошлом первенстве, когда Зенит разгромил Краснодар-4:1, но это был только всплеск, эпизод. Краснодар- очень играющая техничная команда, но далеко не всегда, победы над ней, говорят о безоговорочном преимуществе оппонента, поскольку краснодарцы очень уязвимая команда...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 11:19
      Если судьи будут также помогать армейцам как в предыдущих матчах то у Зенита шансов мало
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 11:15
      Петербургский «Зенит» должен стать чемпионом в этом сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович.
      У нас же все таки юбилей, подумал Эракович)))
      А если серьёзно, то не надо бежать впереди паровоза!
      lotsman
      lotsman
      вчера в 11:12
      Стремиться к этому конечно надо, но утверждать зто, тем более с такой игрой на старте, я бы не советовал. К тому же с этим не согласны многие клубы, игроки которых так же стремятся к завоеванию чемпионского титула.
      hyj28qysvmnz
      hyj28qysvmnz
      вчера в 11:05
      Для того что бы стать чемпионом надо Семака поменять. У него менталитета победителя.
      stn35vsths9v
      stn35vsths9v
      вчера в 10:42
      Интересно чтобы он сказал такое про другой клуб
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 10:41
      Посмотрим, кого будем чествовать после 30 тура))
