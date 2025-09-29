Форвард ЦСКА Алвес назвал холод единственной сложностью в Москве

1759127807

29 сентября 2025, 09:36

Бразильский полузащитник ЦСКА отлично адаптировался в Москве, единственной сложностью для него является холод.

«Я очень хорошо себя чувствую, адаптировался. Единственная сложность, что иногда холодно. Но это вообще минимум, что может быть», — сказал Алвес.

Ранее он выступал за бразильский «Сан-Паулу». «Что касается чемпионатов России и Бразилии, то нет того, который лучше. В каждом есть свои особенности. У Бразилии свои, у России — свои», — отметил футболист.