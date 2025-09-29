  • Поиск
Форвард ЦСКА Алвес назвал холод единственной сложностью в Москве

29 сентября 2025, 09:36

Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес отлично адаптировался в Москве, единственной сложностью для него является холод.

«Я очень хорошо себя чувствую, адаптировался. Единственная сложность, что иногда холодно. Но это вообще минимум, что может быть», — сказал Алвес.

Ранее он выступал за бразильский «Сан-Паулу». «Что касается чемпионатов России и Бразилии, то нет того, который лучше. В каждом есть свои особенности. У Бразилии свои, у России — свои», — отметил футболист.

Алвесу 20 лет, он выступает за ЦСКА с июля 2025 года. В текущем сезоне полузащитник забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах во всех турнирах.

4stp678fw6aj
4stp678fw6aj
29 сентября в 12:19
Видать с водочкой паренька ещё не знакомили
therapy
therapy ответ Futurista (раскрыть)
29 сентября в 11:34
И даже футбол у нас разный.
Futurista
Futurista
29 сентября в 11:11
"В каждом есть свои особенности. У Бразилии свои, у России — свои"....
oFANATo
oFANATo
29 сентября в 11:07
Непросто бразильцам в наших погодных условиях......
112910415
112910415
29 сентября в 10:49
на финише жарко будет ! )
Ternan
Ternan
29 сентября в 10:30
Неожиданно адекватный ответ, нет плохих, все по своему хорошие, все правильно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
29 сентября в 10:25, ред.
Хороший игрок, не прогадали.,
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 10:01
Ну а для нас Бразилии будет очень жарко
