Форвард ЦСКА Алвес назвал холод единственной сложностью в Москве

Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес отлично адаптировался в Москве, единственной сложностью для него является холод.
«Я очень хорошо себя чувствую, адаптировался. Единственная сложность, что иногда холодно. Но это вообще минимум, что может быть», — сказал Алвес.
Ранее он выступал за бразильский «Сан-Паулу». «Что касается чемпионатов России и Бразилии, то нет того, который лучше. В каждом есть свои особенности. У Бразилии свои, у России — свои», — отметил футболист.
Алвесу 20 лет, он выступает за ЦСКА с июля 2025 года. В текущем сезоне полузащитник забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах во всех турнирах.