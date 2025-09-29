  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Защитник «Балтики» Варатынов: «Талалаев даже круче, чем Моуриньо»

29 сентября 2025, 10:01

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов поделился мнением о главном тренере своей команды Андрее Талалаеве.

Я думаю, что Талалаев даже лучше Моуриньо. Не могу сказать – чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче.

«Балтика» вчера проиграла 0:1 ЦСКА в 10-м туре РПЛ. Это первое поражение калининградцев в этой кампании.

Подписывайся в ВК
Все новости
Форвард ЦСКА Алвес назвал холод единственной сложностью в Москве
29 сентября
Алвес заявил, что ЦСКА нельзя терять настрой после выхода на 1-е место
29 сентября
Футболисты «Спартака» чувствуют присутствие Станковича — Зобнин
28 сентября
Жедсон оценил победу «Спартака» над «Пари НН»
28 сентября
Глеб Никитин заявил, что верит в главного тренера «Пари НН» Шпилевского
28 сентября
Дивеев рассказал, что не обращает внимания на место ЦСКА в таблице РПЛ
28 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
goodmonter
goodmonter
30 сентября в 18:31
Он даже не на полшишечки клоун, а всего на четверть.
Sergey S
Sergey S
30 сентября в 01:06
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    29 сентября в 23:27
    Было 400 относительно честных способа застолбить себе место в основе....

    ....теперь 401....
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    29 сентября в 19:05
    Одно дело иметь ник клоуна, другое дело вести себя как клоун, понимаете?
    Мне не смешно, когда в турнирной таблице команда без нападающих, центра поля и с 12тым игроком
    lobsterdam
    lobsterdam
    29 сентября в 17:18
    Книгу не читал, но осуждаю! Конечно, круче! У Талалаева все впереди: победы в ЛЧ, ЛЕ, первенствах и кубках! А что Жозе? Он уже все выиграл и все у него в прошлом! С Жозе Я не играл! Каково, а! Звучит!
    КЭТиК
    КЭТиК
    29 сентября в 12:38
    Моуриньо может руководить только звездными командами, а возглавь он Балтику - были бы на дне.
    stanichnik
    stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
    29 сентября в 12:15
    Доброго Здоровья, Варвар!
    Он сработал на опережение, в надежде, что Талалаев не заставит его нарезать дополнительные штрафные круги за вчерашнее поражение.))
    Capral
    Capral
    29 сентября в 12:10
    Яша.
    Я был несогласен, когда назначили в Сочи первый пенальти в ворота хозяев, по которому были вопросы. Но удаление вчера- более, чем законное. Армеец выходил по центру к штрафной Балтики, и нигер схватил его за футболку. Это явное нарушение, и, если эта вторая карточка- то это чистое удаление!!! Какие ещё могут быть вопросы? Талалаев сегодня в интервью сказал, что у ЦСКА, в последних семи играх- или пенальти или удаления. Да, были спорные моменты, но вчера, удаление- бесспорное.
    9drjvyw9v497
    9drjvyw9v497
    29 сентября в 12:04
    Крутая оценка нашему тренеру
    sv_1969
    sv_1969 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    29 сентября в 12:03
    Вот точно! В самую тютельку)))
    Capral
    Capral ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    29 сентября в 12:03
    И жесты блатняка.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Capral (раскрыть)
    29 сентября в 12:02
    Да, и также смачно матерился
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    29 сентября в 12:01
    "За что же, не боясь греха,
    Кукушка хвалит Петуха?

    За то, что хвалит он Кукушку."

    И.А.Крылов
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    29 сентября в 11:59
    Клоун это профессия смешить зрителей.
    Спасибо, рассмешил мои подковы ))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    29 сентября в 11:46
    Вчера на поле был один тренер и он руководил командой как полагается. Второй тупо ждал когда удалят балтийца, чтобы навалом затолкать кривенького.
    Низкий поклон Талалаеву
    sv_1969
    sv_1969
    29 сентября в 11:33
    Примерно так)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 сентября в 11:31
    С Особенным не работал, но думаю что Талалаев всё равно круче. Как-то так по смыслу, но это же несерьёзно...
    Capral
    Capral
    29 сентября в 11:02
    Вчера, Талалаев напомнил мне пахана на лесоповале, в шапочке и телогрейке.
    112910415
    112910415
    29 сентября в 10:53
    хоть бы Жозе не узнал ! )
    такого удара ему не выдержать !
    Futurista
    Futurista
    29 сентября в 10:49
    "Не могу сказать – чем именно, ведь я не работал с Жозе"...
    нельзя судить о вкусе апельсина не попробовав его)... и ещё...копия всегда хуже оригинала...
    Alex_67
    Alex_67
    29 сентября в 10:48
    Талалаев, почему не запретил игрокам подобное славословие? Ведь тебя сейчас под микроскопом разглядывают. У нас есть тренеры, которые сами могут организовать "спонтанные" выступления "благодарных игроков", да так скверно, что сразу понятно, кто режиссёр. Но им ничего не будет за это – они умеют уходить от. ответственности. А у тебя, Андрей, есть противоположное качество - находить неприятности на свою голову... Будь осторожен!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    29 сентября в 10:48
    Если лучших ботинок не носил, наши - самые, самые!
    Варвар7
    Варвар7
    29 сентября в 10:39
    Видно досталось, вчера Серёге со товарищами "На орехи" за поражение, сразу начал рассыпается в комплиментах ...)))
    1 984
    1 984 ответ Шуня771 (раскрыть)
    29 сентября в 10:31
    Да, группа без призов имеет туже линию, что и конкурсные. Поэтому завтра линия откроется. Но так как завтра вторник, а время события должны начаться до 19:00 МСК (по-моему, точно не помню, а смотреть лень) - событий много не будет и держать очки в запасе на завтрашний день не рекомендую.
    SpaM-10
    SpaM-10
    29 сентября в 10:06, ред.
    Вот именно, ты не работал с Моуром. Тогда как ты можешь такое заявлять?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     