Защитник «Балтики» Варатынов: «Талалаев даже круче, чем Моуриньо»

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов поделился мнением о главном тренере своей команды Андрее Талалаеве.
Я думаю, что Талалаев даже лучше Моуриньо. Не могу сказать – чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче.
«Балтика» вчера проиграла 0:1 ЦСКА в 10-м туре РПЛ. Это первое поражение калининградцев в этой кампании.
нельзя судить о вкусе апельсина не попробовав его)... и ещё...копия всегда хуже оригинала...
