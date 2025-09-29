  • Поиск
Президент «Сьона» оценил игру Антона Миранчука

29 сентября 2025, 16:28

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук является великим футболистом. Такое мнение высказал президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен.

Миранчук в августе подписал контракт с «Динамо». Ранее полузащитник выступал за «Сьон».

«Антон Миранчук — великий футболист. Может ли он быть номинирован на „Золотой мяч“? Я думаю, что ему будет тяжело», — сказал Константен.

Миранчуку 29 лет. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской «Левадии».

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
29 сентября в 19:43
Давать прогноз на итоги сезона, когда он только начался, а впереди зима, трансферы, перерыв на 3 месяца, может только отчаянный фантазер. Я за футболом слежу уже более 70 лет, помню блестящий Спартак 1956 г, когда сб СССР была весь Спартак + Яшин, помню почти все дерби времен СССР, на многих бывал и в Лужниках и когда Лужи еще не было, но не берусь смешить людей такими прогнозами. А потом не забывай, что в каждом прогнозе очень большая доза твоего пожелания. Это психология человека и от нее никуда не уйдешь. Мне нравится изречение любой закон и психологии тоже, работает, даже если мы его не знаем, не понимаем и не принимаем. Поэтому я стараюсь все законы уважать, даже если они мне не нравятся Извини за менторский тон.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
29 сентября в 19:35
Красно-Черные. Разве нет?
112910415
112910415
29 сентября в 18:07
Зачем расстались-то с великим?!
Теперь у Сьона мало шансов выиграть ЛЧ! )
Варвар7
Варвар7
29 сентября в 17:39
"Я думаю, что ему будет тяжело»", — сказал Константен. - В смысле тяжело поднимать ЗМ над головой , когда его ему вручат ? Так он же великий как ни будь осилит...)))
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 сентября в 17:15
Анатолий!

Даже с учетом того, что, как ты сказал, я "... в прогнозах, не силен, ... и это общеизвестно...", постараюсь ответить на твой вопрос, только расшифруй аббревиатуру "КЧ"?
Vilar
Vilar
29 сентября в 17:14
Во, сказанул! Лучший ученик Трампа в Австрии.
lobsterdam
lobsterdam
29 сентября в 17:09
Динамо кайфует: « Радость-то какая, ну теперь заживём! Ухватили номинанта!»
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 17:03
Вот это он покурил)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
29 сентября в 16:38, ред.
Огласите личность субъекта, который задал вопрос по поводу ЗМ Миранчуку... Надо ведь Губерниеву на кого-то равняться !
