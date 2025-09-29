1759152500

Полузащитник московского «Динамо» является великим футболистом. Такое мнение высказал президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен.

Миранчук в августе подписал контракт с «Динамо». Ранее полузащитник выступал за «Сьон».

«Антон Миранчук — великий футболист. Может ли он быть номинирован на „Золотой мяч“? Я думаю, что ему будет тяжело», — сказал Константен.

Миранчуку 29 лет. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской «Левадии».