Сёмин считает Черевченко отличным кандидатом на пост тренера «Факела»

29 сентября 2025, 15:31

является отличным кандидатом для работы на посту главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел». Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России .

В понедельник «Факел» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

«Факел» все время торопится, думаю, что там дело не в тренере. Прекрасно там работали Игорь Черевченко и Сергей Ташуев, много хороших тренеров было, — сказал Сёмин. — Черевченко — великолепная кандидатура, он там хорошо работал".

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 12 матчах.