Сёмин считает Черевченко отличным кандидатом на пост тренера «Факела»

Игорь Черевченко является отличным кандидатом для работы на посту главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел». Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин.
В понедельник «Факел» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.
«Факел» все время торопится, думаю, что там дело не в тренере. Прекрасно там работали Игорь Черевченко и Сергей Ташуев, много хороших тренеров было, — сказал Сёмин. — Черевченко — великолепная кандидатура, он там хорошо работал".
«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 12 матчах.
Паровоз то конечно обязан Палычу за лепту внесённую в историю Клуба, но не более...! Ну разве что ветеран советского футбола,аминь!
Когда-то, Черевченко неплохо работал, а его период в Туле, вообще можно считать образцовым, когда он громил всех российских топов!!! Спасал он и Химки, от казалось бы безнадёжного вылета!!! Но потом, что-то не задалось в работе тренера, он исчез с радаров и потерялась информация.
Что касается совета Семина, то после того, как он, недавно посоветовал дать ЗМ номеру-12, у меня к нему появились вопросы... Вот и на счёт Черевиченко стоит подумать.
