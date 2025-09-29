  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Сёмин считает Черевченко отличным кандидатом на пост тренера «Факела»

29 сентября 2025, 15:31

Игорь Черевченко является отличным кандидатом для работы на посту главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел». Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин.

В понедельник «Факел» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

«Факел» все время торопится, думаю, что там дело не в тренере. Прекрасно там работали Игорь Черевченко и Сергей Ташуев, много хороших тренеров было, — сказал Сёмин. — Черевченко — великолепная кандидатура, он там хорошо работал".

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 12 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Защитник «Балтики» Варатынов: «Талалаев даже круче, чем Моуриньо»
29 сентября
Форвард ЦСКА Алвес назвал холод единственной сложностью в Москве
29 сентября
Алвес заявил, что ЦСКА нельзя терять настрой после выхода на 1-е место
29 сентября
Футболисты «Спартака» чувствуют присутствие Станковича — Зобнин
28 сентября
Жедсон оценил победу «Спартака» над «Пари НН»
28 сентября
Глеб Никитин заявил, что верит в главного тренера «Пари НН» Шпилевского
28 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
30 сентября в 09:43
Аналогично, Дружище!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
112910415
112910415
30 сентября в 05:38
ну, хуже не будет ...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
29 сентября в 23:48
...мне Сёмин посколько - постолько, как игрок и как тренер (тем более сборной России,здесь этим козыряют в начале заметки)...!
Паровоз то конечно обязан Палычу за лепту внесённую в историю Клуба, но не более...! Ну разве что ветеран советского футбола,аминь!
K_SY116
K_SY116
29 сентября в 16:17
Почему нет
Capral
Capral
29 сентября в 15:56, ред.
После того, как Черевченко заявил, что хотел бы поучиться у шварца работе с молодыми, я бы его, даже к Факелу не допустил!!! Человек, реально не понимал, что шварц, не просто не умеет работать с молодыми, но откровенно их портит!!! Особенно, это было видно в случае с Тюкавиным, которого недотренер посадил на лавку, после прихода Смолова...
Когда-то, Черевченко неплохо работал, а его период в Туле, вообще можно считать образцовым, когда он громил всех российских топов!!! Спасал он и Химки, от казалось бы безнадёжного вылета!!! Но потом, что-то не задалось в работе тренера, он исчез с радаров и потерялась информация.
Что касается совета Семина, то после того, как он, недавно посоветовал дать ЗМ номеру-12, у меня к нему появились вопросы... Вот и на счёт Черевиченко стоит подумать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 