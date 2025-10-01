В РФС сообщили о ходе переговоров по проведению матча сборных России и США

1759316561

01 октября 2025, 14:02

Активность переговоров по проведению матча между сборными России и США по футболу разная в разный период времени. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США . Митрофанов 11 сентября подтвердил, что РФС ведет переговоры по организации встречи.

«Будем давать комментарии, когда будет подтверждение. Переговоры ведем. Их активность разная в разный период времени», — сказал Митрофанов.