В РФС сообщили о ходе переговоров по проведению матча сборных России и США

Активность переговоров по проведению матча между сборными России и США по футболу разная в разный период времени. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США. Митрофанов 11 сентября подтвердил, что РФС ведет переговоры по организации встречи.
«Будем давать комментарии, когда будет подтверждение. Переговоры ведем. Их активность разная в разный период времени», — сказал Митрофанов.
В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.