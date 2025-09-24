РПЛ перенесла матч между «Пари НН» и «Акроном» с 17 на 18 октября

Матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари Нижний Новгород» и тольяттинским «Акроном» перенесен на 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
Изначально встреча должна была состояться 17 октября.
«В связи с обращением клуба и по согласованию с основным вещателем дата и время начала матча 12-го тура РПЛ „Пари НН“ — „Акрон“ изменены. Игра пройдет 18 октября в 13:00 по Москве», — говорится в сообщении.
Матч должен пройти на домашнем стадионе «Пари НН» — «Совкомбанк-Арене». Из-за ремонта стадиона «Пари НН» играл первые домашние матчи текущего сезона в Казани, Грозном и Саранске.
После 9 туров «Акрон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Пари НН» идет на 15-м месте с 6 очками.