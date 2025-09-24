РПЛ перенесла матч между «Пари НН» и «Акроном» с 17 на 18 октября

1758742472

вчера, 22:34

Матч 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между «Пари Нижний Новгород» и тольяттинским «Акроном» перенесен на 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ .

Изначально встреча должна была состояться 17 октября.

«В связи с обращением клуба и по согласованию с основным вещателем дата и время начала матча 12-го тура РПЛ „Пари НН“ — „Акрон“ изменены. Игра пройдет 18 октября в 13:00 по Москве», — говорится в сообщении.

Матч должен пройти на домашнем стадионе «Пари НН» — «Совкомбанк-Арене». Из-за ремонта стадиона «Пари НН» играл первые домашние матчи текущего сезона в Казани, Грозном и Саранске.