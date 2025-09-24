  • Поиск
РПЛ перенесла матч между «Пари НН» и «Акроном» с 17 на 18 октября

вчера, 22:34
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)Акрон18.10.2025 в 13:00 Не начался

Матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари Нижний Новгород» и тольяттинским «Акроном» перенесен на 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Изначально встреча должна была состояться 17 октября.

«В связи с обращением клуба и по согласованию с основным вещателем дата и время начала матча 12-го тура РПЛ „Пари НН“ — „Акрон“ изменены. Игра пройдет 18 октября в 13:00 по Москве», — говорится в сообщении.

Матч должен пройти на домашнем стадионе «Пари НН» — «Совкомбанк-Арене». Из-за ремонта стадиона «Пари НН» играл первые домашние матчи текущего сезона в Казани, Грозном и Саранске.

После 9 туров «Акрон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Пари НН» идет на 15-м месте с 6 очками.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:13
Ремонт редко заканчивается в срок - похоже на всякий случай чуть сдвинули дату...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:52
Надоел этот ремонт... А ведь Черноморец мог играть сейчас в РПЛ. Я всегда о нём, вспоминаю, когда проблемы со стадионами или с календарём.
Vilar
Vilar
вчера в 22:44
Так и до Мараканы дойдут.
