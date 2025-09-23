  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2025

Молодежная сборная России сыграет два товарищеских матча с белорусами

23 сентября 2025, 20:18

Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) по футболу проведет два товарищеских матча против команды Белоруссии в октябре. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Первая встреча пройдет в Бресте 10 октября и начнется в 19:45 мск. 13 октября матч пройдет в Минске, игра стартует в 18:30 мск.

В сентябре сборная России в подмосковных Химках провела два матча против команды Саудовской Аравии. В первом матче сильнее были саудовские футболисты (2:1), во втором победу одержали российские игроки (3:1).

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Матч чемпионата Франции между «Марселем» и ПСЖ перенесли
21 сентября
Матч с участием «Локомотива» и еще две игры 9-го тура РПЛ пройдут в субботу
20 сентября
Посол Аргентины в РФ не имеет информации по возможному матчу сборных
19 сентября
Черчесов поддержал идею матча между Россией и США
16 сентября
МЮ планирует заместить еврокубки регулярными товарищескими матчами
12 сентября
В РФС подтвердили переговоры о проведении матча сборных России и США
11 сентября
 
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:49
движенье это жизнь
пират Елизаветы
пират Елизаветы
23 сентября в 21:21
почему матчи только с белорусами?
нет катарской молодежки или брунеи? ))
Варвар7
Варвар7
23 сентября в 20:38
С белорусами - это нашим как "двухсторонку" сыграть...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 