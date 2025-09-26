«Урал» не попросит перенести матч из-за совпадения по времени с игрой КХЛ

1758861420

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» не планирует обращаться в Российский футбольный союз ( РФС ) и Футбольную национальную лигу ( ФНЛ ) с просьбой о переносе времени начала домашнего матча с футбольным клубом « СКА -Хабаровск» из-за совпадения с домашнем матчем хоккейного «Автомобилиста». Об этом сообщили в пресс-службе «Урала».

Матч 12-го тура Лиги Пари (Первой лиги) «Урал» — « СКА -Хабаровск» состоится 29 сентября в 18:30 по местному времени на стадионе «Екатеринбург-Арена». В 19:00 на «УГМК-арене» пройдет матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и казанским «Ак Барсом».

«Обращаться в РФС и ФНЛ с просьбой о переносе матча со » СКА -Хабаровском" мы точно не будем, поскольку у команды плотный график в Кубке России и Первой лиге, и фактор привлечения болельщиков остается не на первом месте, хотя мы понимаем, что из-за совпадения времени начала матчей «Урала» и «Автомобилиста» теряем часть аудитории. Однако спортивная аудитория в Екатеринбурге довольно большая, поэтому мы ждем, что на матч со « СКА -Хабаровском» придет много народу, как и на хоккей. Матчи «Урала» и «Автомобилиста» пересекаются не в первый раз, и одним из аргументов в нашу пользу может быть то, что домашних матчей нашей команды в разы меньше, чем хоккейных, поэтому домашний матч «Урала» может быть ценнее домашнего матча «Автомобилиста». Поэтому мы рассчитываем, что домашний матч против « СКА -Хабаровска» соберет много болельщиков", — сказали в пресс-службе «Урала».

В клубе также отдают себе отчет в том, что значительную часть игр Первой лиги команда как один из лидеров сезона проводит по понедельникам по просьбам федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», что позволяет показывать их в эфире канала.

«Урал» после 11 проведенных матчей занимает второе место в таблице Первой лиги, набрав 24 очка.