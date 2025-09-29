  • Поиск
Матч чемпионата Испании между «Валенсией» и «Овьедо» перенесен

29 сентября 2025, 17:41
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 2Логотип футбольный клуб Реал ОвьедоРеал ОвьедоМатч завершен

Матч чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Овьедо» перенесен из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Ла Лиги.

Матч должен был начаться в Валенсии 29 сентября в 22:00 мск, было принято решение перенести начало игры на 30 сентября 21:00 по мск.

В понедельник Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в ряде регионов страны из-за сильных ливней. Как говорится на сайте метеослужбы, на востоке королевства из-за дождей уровень тревоги повышен до максимального — красного (чрезвычайная опасность). Ливни уже привели к затоплениям, в результате чего было перекрыто движение по ряду дорог. Также наблюдаются проблемы с железнодорожным сообщением. Кроме того, из-за непогоды в ряде населенных пунктов Валенсии и Каталонии отменили занятия.

«Валенсия» находится на 12-м месте в чемпионате, на счету команды 8 очков. «Овьедо» располагается на предпоследнем, 19-м месте с 3 очками.

112910415
112910415
30 сентября в 08:02
хозяева победят в любой день и в любых условиях !
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
30 сентября в 00:44
К лучшему!
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 20:46
Бывает и такое конечно! А я думал что матч состоится в любую погоду)))
Alex_67
Alex_67
29 сентября в 20:21
Жаль, а я сделал ставки на этот матч... Вернули...
shlomo
shlomo
29 сентября в 19:20
Они еще по снегу мячик не катали, как у нас в РПЛ...
therapy
therapy
29 сентября в 18:16
Валенсия последние лет пять выше 9-го места не подымается,а хотелось бы...с Овьедо на брать очки
