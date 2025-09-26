В Киргизии готовы обсудить проведение товарищеского матча со сборной России

1758887943

26 сентября 2025, 14:59

Футбольный союз Киргизии готов обсудить проведение товарищеского матча против сборной России. Об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев.

В 2022 году сборная России в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счетом 2:1.

«Наша сборная строит планы на следующий год. Если будет поставлен на повестку вопрос о проведении товарищеского матча с командой России, мы сразу начнем его обсуждать. Мы регулярно общаемся с представителями РФС [Российского футбольного союза] по различным вопросам в рамках сотрудничества, но вопрос о товарищеском матче пока в повестке не стоял. Если такое возникнет, будем обсуждать», — сказал Букуев.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет товарищеский матч с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии. В ноябре россияне примут перуанцев и чилийцев.