В Киргизии готовы обсудить проведение товарищеского матча со сборной России

26 сентября 2025, 14:59

Футбольный союз Киргизии готов обсудить проведение товарищеского матча против сборной России. Об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев.

В 2022 году сборная России в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счетом 2:1.

«Наша сборная строит планы на следующий год. Если будет поставлен на повестку вопрос о проведении товарищеского матча с командой России, мы сразу начнем его обсуждать. Мы регулярно общаемся с представителями РФС [Российского футбольного союза] по различным вопросам в рамках сотрудничества, но вопрос о товарищеском матче пока в повестке не стоял. Если такое возникнет, будем обсуждать», — сказал Букуев.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет товарищеский матч с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии. В ноябре россияне примут перуанцев и чилийцев.

Termez Zidan
Termez Zidan
26 сентября в 19:32
Сборная Киргизии это не сборная Узбекистана,они слабее намного. Киргизы и туркмены из центральной Азии самые слабые. Интересно посмотреть бы игру Туркменистан с Россией и чтоб игра в Ашхабаде это типа Северная Корея,там ничего нельзя. Интернет только допустили там.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
26 сентября в 18:15, ред.
Валера, давай, родной! Прям на высотах Тянь Шаня забубень мастер класс !!!

P.S. Там , это... Валенки киргизам бесплатно выдайте...!
sv_1969
sv_1969 ответ 2y6ack4rwke3 (раскрыть)
26 сентября в 18:12
Мы их вроде обыграли! Какой же они нам реванш могут дать?))
Futurista
Futurista
26 сентября в 18:05
При всём уважении ничего не знаю о футболе Киргизии...
Как так получилось ума не приложу)...
CCCP1922
CCCP1922
26 сентября в 17:41, ред.
Мне кажется, что Киргизия хочет заработать на матче с Россией денег. Ну что же , посмотрим на их запросы, каковы будут они? Из уже известных соперников, самым сильным является Сборная Ирана 🇮🇷. Если они выставят сильнейший состав, будет тяжело. Боливия опасна только дома, в своих горах. Чили 🇨🇱 и Перу 🇵🇪? Не смотря на то, что они не попали на ЧМ, для спаррингов вполне себе подходящие. Прогнозы делать не буду.
OniXonic
OniXonic
26 сентября в 17:11
Ну ничего себе? готовы обсудить? вот это честь! снизошли до готовности обсуждения
2y6ack4rwke3
2y6ack4rwke3
26 сентября в 16:56
Хотят дать нам реванш
112910415
112910415
26 сентября в 16:39
Хоть бы согласились...)
Vilar
Vilar
26 сентября в 16:34
Стоял, не стоял, так если надо поставьте, не надо - не ставьте.
y52z6cn7u87r
y52z6cn7u87r
26 сентября в 16:34
Ну всё-таки посильнее Брунея соперник
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 сентября в 16:32
Нам надо крепко подумать. Нельзя рейтинг ФИФА снижать. После игры с Киригией можно скатиться и на 40 место. Нам это надо?
shlomo
shlomo
26 сентября в 16:13
Только обсудить.... пусть себе и обсуждают...
Варвар7
Варвар7
26 сентября в 15:29
Если верить РФС подобные матчи готовы обсуждать везде , и не только в Киргизии...)
