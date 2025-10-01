  • Поиск
Федерация футбола Израиля может предложить Хайкину выступать за сборную

01 октября 2025, 15:08

Федерация футбола Израиля рассматривает вариант приглашения российского вратаря норвежского «Будё-Глимта» Никиты Хайкина в сборную страны. Об этом сообщает портал walla.co.il.

Утверждается, что Хайкин имеет израильское гражданство, и намерение пригласить вратаря было еще до начала отборочного турнира на чемпионат мира. Портал со ссылкой на представителя сборной Израиля сообщает, что федерация вновь вернулась к этому вопросу. При этом отмечается, что Хайкин сосредоточен на получении норвежского гражданства и видит себя кандидатом в сборную этой страны.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За «Будё-Глимт» вратарь выступает с 2019 года, в 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча. Ранее Хайкин играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. Голкипер не провел ни одного матча за сборную России.

