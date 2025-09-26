  • Поиск
Прерванный на 80-й минуте матч Чемпионшипа постановили переиграть полностью

26 сентября 2025, 00:33
БлэкбернЛоготип футбольный клуб Блэкберн-:-Логотип футбольный клуб ИпсвичИпсвич20.09.2025 в 17:00 Матч отменен

Руководство Английской футбольной лиги (EFL) постановило полностью переиграть матч шестого тура Чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии) между «Блэкберном» и «Ипсвичем», который был прерван из-за дождя на 80-й минуте. Об этом сообщает пресс-служба EFL.

Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу «Блэкберна».

«Совет директоров EFL сегодня постановил, что матч между „Блэкберном“ и „Ипсвичем“ должен быть переигран полностью после его отмены в субботу 20 сентября. Матч был остановлен на 80-й минуте после того, как судья увел игроков с поля из-за продолжительного сильного дождя, из-за которого игровое покрытие стало непригодным для игры. Правление рассмотрело все возможные варианты в соответствии с регламентом, в конечном итоге большинством голосов было принято решение о полной переигровке матча», — говорится в заявлении EFL.

Руководство «Блэкберна» выразило недовольство решением EFL и планирует обжаловать решение лиги. «Блэкберн» стремится поддерживать честность соревнований, однако мы твердо убеждены, что решение переиграть весь матч неточно отражает обстоятельства игрового дня. В настоящее время клуб добивается от EFL дальнейших разъяснений и рассмотрит все варианты, включая право на обжалование решения", — отметили в пресс-службе «Блэкберна».

«Ипсвич» идет на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, «Блэкберн» — на 18-м. Команды набрали по 6 очков.

311
311
26 сентября в 14:01, ред.
Не можешь в футбол, играй в водное поло
Real Oviedo
Real Oviedo
26 сентября в 12:15
Неадекватное и ничем необоснованное решение. Блэкберн просто лишили победы. Надо подавать протест на это голосование.
CCCP1922
CCCP1922 ответ galem72 (раскрыть)
26 сентября в 11:58
У них голосование процедура, предусмотренная регламентом. А у нас способ решения вопросов, которые забыли внести в регламент...
galem72
galem72 ответ c745r6e4zqzm (раскрыть)
26 сентября в 09:17
Не могли бы. Арбитр и так до последнего тянул. А когда уже шарик, посланный низом на 10 метров, стал катиться только на 2 метра и потом плавал в луже, стало ясно, что дальше этот трэш продолжать нельзя. Там газон был просто как бассейн!
galem72
galem72
26 сентября в 09:08
Интересно, а у Ипсвича отменят в этом случае краснуху, сразу после которой Розы и повели в счёте, забив с пенальти? ))
galem72
galem72 ответ CCCP1922 (раскрыть)
26 сентября в 09:03
И у них тоже голосование, чётко же написано:

"Правление рассмотрело все возможные варианты в соответствии с регламентом, в конечном итоге большинством голосов было принято решение о полной переигровке матча".
112910415
112910415
26 сентября в 08:57
обжаловать, изложить аргументы
Варвар7
Варвар7
26 сентября в 08:31
Естественно Блэкберн, будет не доволен - переигрывать почти выигрышный матч.
CCCP1922
CCCP1922
26 сентября в 08:26
У них там регламент рулит, а у нас голосование, руками ..
ujkumwvvg32c
ujkumwvvg32c
26 сентября в 08:21
нежные какие
c745r6e4zqzm
c745r6e4zqzm
26 сентября в 08:11
Могли бы и просто доиграть
Гость
