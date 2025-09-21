Футболистам «Кайрата» пообещали по машине за победу над «Реалом»

Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов пообещал подарить футболистам футбольного клуба «Кайрат» автомобили, если они одержат победу над «Реалом».
Дорогие казахстанцы, сегодня в день города Алматы, я как и все патриоты, и мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого «Кайрата» и «Реал Мадрид». Поэтому я как патриот республики и в канун своего дня рождения обещаю в случае выигрыша команды «Кайрат» всем игравшим игрокам по автомобилю. Алматы, столица мира, «Кайрат» чемпион!
Алматинский футбольный клуб «Кайрат» примет «Реал» 30 сентября.
Турсен: эээ, брат, зае...
Турсен: эээ, брат, зае...
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!