  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига чемпионов 2025/2026

Футболистам «Кайрата» пообещали по машине за победу над «Реалом»

вчера, 11:59
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал30.09.2025 в 19:45 Не начался

Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов пообещал подарить футболистам футбольного клуба «Кайрат» автомобили, если они одержат победу над «Реалом».

Дорогие казахстанцы, сегодня в день города Алматы, я как и все патриоты, и мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого «Кайрата» и «Реал Мадрид». Поэтому я как патриот республики и в канун своего дня рождения обещаю в случае выигрыша команды «Кайрат» всем игравшим игрокам по автомобилю. Алматы, столица мира, «Кайрат» чемпион!

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» примет «Реал» 30 сентября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Юран скорректировал питание футболистов в турецком «Серик Беледиеспор»
20 сентября
Де Брюйне заменили на 26-й минуте матча против «Ман Сити» на «Этихаде»
18 сентября
Сборная Туниса отобралась на чемпионат мира
08 сентября
Сборная Марокко первой из африканских команд отобралась на чемпионат мира
06 сентября
Месси оформил дубль в возможном последнем матче за Аргентину на родине
05 сентября
Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая квалифицировались на ЧМ-2026
05 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:09
На месте Реала, я в эту даль только второй состав отправил бы)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:21
Молись Турсен, чтобы приехал второй состав))
Павел Мельников
Павел Мельников
вчера в 18:55
А ты смотрю, ничем не рискуешь!
art art
art art
вчера в 18:11
Каждому в случае победы талон на бесплатный бешбармак в течение года
the_bond
the_bond
вчера в 17:23
Тут надо было сказать если меньше 2 пропустят по машине
Vilar
Vilar
вчера в 17:02
Зачем им ещё машина, у всех есть, им надо каждому по лошади.
3hc276gad8p3
3hc276gad8p3
вчера в 16:49
Не думаю что они нуждаются в ещё одном автомобиле,их зарплаты сейчас позволяют их покупать через месяц
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:14
Сейчас многие будут мотивировать игроков Кайрата. До матча ещё уйма времени, у команды хорошие возможности для качественной подготовки. Реалу стоит серьёзно отнестись к сопернику из Казахстана... Это Азия, могут поставить задачу – победить Королевский клуб любой ценой. Послать в Алматы второй состав будет большой ошибкой. Ждём хорошего футбола.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 14:56
Непонятно за что?
valt134
valt134
вчера в 14:39
Знатно пропиарился. Привлек к себе внимание. Теперь и я «держу» в уме этот матч. В положительный исход верится слабо да и самих футболистов наверняка слегка напрягает умолчание марки обещаемых авто.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:30
Алматинцы могут наказать такой Реал
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:20
Те самые, на которых сегодня крылышки едут га Спартак Арену
c6u4h7ca8wgg
c6u4h7ca8wgg
вчера в 14:16
Можно было бы и по дворцу во Франции пообещать, все равно не выиграют.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:53
Теперь дело за малым! Осталось обыграть Реал)))
Брулин
Брулин
вчера в 13:48
В потом купит каждому по стиральной машине.Он ведь не уточнял - какую именно).
Asper
Asper
вчера в 13:24
Кайрат: выигрывает
Турсен: эээ, брат, зае...
Gorasul
Gorasul
вчера в 13:20
Bajaj Qute (RE60) = меньше 300т тысяч рублей
Capral
Capral
вчера в 13:13
Обещает, потому что знает, что не выиграют, а пока демонстрирует дешевый патриотизм.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:05
Патриот патриотам , должен подарить по "Патриоту! )))
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:02
Очень хороший стимул для игроков Кайрата. Помнится у нас в РПЛ дарили автомобили Тойота Камри наиболее отличившимся футболистам в Грозном. Дмитрий Сычёв в 2002 году был отмечен автомобилем Порше на ЧМ-2002 за победу над Тунисом. Но что-то слабо верится, что "Лимонадный король" Казахстана раскошелится на столь щедрые подарки, разве что в Алма-Ату приедет второй, или молодёжный состав Реала, только это будут уже проблемы испанцев.
Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:30
Патриот бы лучше детям помог, пенсионерам....
salleeh
salleeh
вчера в 12:17
Стесняюсь спросить, а что за машины?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:06
Гранту, чтоль ? Так она и бесплатно не нужна.
Аnдrюhа
Аnдrюhа
вчера в 12:04
Да будет так
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 