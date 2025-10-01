Депутат Мажилиса Казахстана подверг критике организацию матча с «Реалом»

1759305939

01 октября 2025, 11:05

Депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Бакытжан Базарбек подверг резкой критике организаторов матча «Кайрат» — «Реал» в Алма-Ате, отметив давку при входе на стадион, схемы спекуляции с билетами и большое количество безбилетников, в результате чего многие болельщики попали на трибуны после начала игры.

«Болельщики с билетами не могли пройти внутрь: образовалась давка, среди людей были дети. Это было крайне плохо организовано, несмотря на то что на месте находились значительные силы СОБРа, МВД и внутренних войск», — написал парламентарий на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Организаторы оправдывались тем, что в очереди стояло много безбилетников. Но элементарно можно было использовать громкоговорители и просить болельщиков с билетами поднять руки, чтобы пропускать их в первую очередь», — отметил парламентарий. В результате «многие болельщики зашли уже после начала игры — через 5, 10, 15, а то и 20 минут», — указал депутат. Внутри стадиона проходы были заняты людьми без билетов, сообщил депутат.

Он также потребовал от правоохранительных органов провести проверку информации о том, что «около 5 000 билетов на матч „Кайрат“ — „Реал Мадрид“ были приобретены сотрудниками холдингов „Самрук-Казына“, „Байтерек“ и национальных компаний». «Если это подтвердится, то возникает принципиальный вопрос: на какие средства осуществлялась массовая закупка билетов — на личные деньги сотрудников или на государственные ресурсы? Использование бюджетных средств для таких целей абсолютно недопустимо», — подчеркнул парламентарий.

Замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов заявил на брифинге в среду в связи с информацией о спекулятивных схемах вокруг матча, что ведомство проведет «проверочные мероприятия».

Матч общего этапа Лиги чемпионов по футболу прошел на стадионе «Центральный» в Алма-Ате 30 сентября и завершился победой «Реала» со счетом 5:0.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.