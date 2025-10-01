  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига чемпионов 2025/2026

Депутат Мажилиса Казахстана подверг критике организацию матча с «Реалом»

01 октября 2025, 11:05
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Бакытжан Базарбек подверг резкой критике организаторов матча «Кайрат» — «Реал» в Алма-Ате, отметив давку при входе на стадион, схемы спекуляции с билетами и большое количество безбилетников, в результате чего многие болельщики попали на трибуны после начала игры.

«Болельщики с билетами не могли пройти внутрь: образовалась давка, среди людей были дети. Это было крайне плохо организовано, несмотря на то что на месте находились значительные силы СОБРа, МВД и внутренних войск», — написал парламентарий на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Организаторы оправдывались тем, что в очереди стояло много безбилетников. Но элементарно можно было использовать громкоговорители и просить болельщиков с билетами поднять руки, чтобы пропускать их в первую очередь», — отметил парламентарий. В результате «многие болельщики зашли уже после начала игры — через 5, 10, 15, а то и 20 минут», — указал депутат. Внутри стадиона проходы были заняты людьми без билетов, сообщил депутат.

Он также потребовал от правоохранительных органов провести проверку информации о том, что «около 5 000 билетов на матч „Кайрат“ — „Реал Мадрид“ были приобретены сотрудниками холдингов „Самрук-Казына“, „Байтерек“ и национальных компаний». «Если это подтвердится, то возникает принципиальный вопрос: на какие средства осуществлялась массовая закупка билетов — на личные деньги сотрудников или на государственные ресурсы? Использование бюджетных средств для таких целей абсолютно недопустимо», — подчеркнул парламентарий.

Замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов заявил на брифинге в среду в связи с информацией о спекулятивных схемах вокруг матча, что ведомство проведет «проверочные мероприятия».

Матч общего этапа Лиги чемпионов по футболу прошел на стадионе «Центральный» в Алма-Ате 30 сентября и завершился победой «Реала» со счетом 5:0.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дворкович рассказал о трудностях с проходом на матч «Кайрат» — «Реал»
01 октября
ОфициальноПрерванный на 80-й минуте матч Чемпионшипа постановили переиграть полностью
26 сентября
Футболистам «Кайрата» пообещали по машине за победу над «Реалом»
21 сентября
Юран скорректировал питание футболистов в турецком «Серик Беледиеспор»
20 сентября
Де Брюйне заменили на 26-й минуте матча против «Ман Сити» на «Этихаде»
18 сентября
Сборная Туниса отобралась на чемпионат мира
08 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
01 октября в 20:32
Человек с говорящей фамилией)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
01 октября в 15:55, ред.
Бестолковый казах- горлопан.
Ну разве можно компрометировать своих же бедоносцев перед лицом УЕФА, которые только спят и видят чтоб выписать новые штрафы, и наложить санкции, дабы показать свою работу ?!
Нет, надо рассказать всему миру, что в федерации футбола Казахстана работают идиоты... (facepalm)
112910415
112910415
01 октября в 14:32
Небольшая уютная коррупция... куда ж без неё!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 14:21, ред.
Если принимать лучшие клубы мира приезжающие раз в полвека на 22-х тысячнике - то билетов и депутатам не хватит....

Могли бы и позвонить авторам бестселлера "Как принимать Реал без накладок, и ушатать его всухую" Гинеру и Бабаеву......
STVA 1
STVA 1
01 октября в 14:00
Ну критиковать то все умеют
stanichnik
stanichnik ответ Real Oviedo (раскрыть)
01 октября в 13:57
Доброго Здоровья, испанец!
Спасибо за уточнение, почему-то у меня отложился в памяти календарь домашних игр ЛЧ Кайрата помимо Реала,ещё и с Интером и Арсеналом.
Real Oviedo
Real Oviedo ответ stanichnik (раскрыть)
01 октября в 13:00
Никакие футбольные гранды в Казахстан больше не приедут. Матчи против Интера и Арсенала Кайрат проведет на выезде. В Алма-Ату приедут Пафос, Олимпиакос и Брюгге. Сомневаюсь, что на этих матчах будет большой ажиотаж.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 октября в 12:46
в 4 туре Кайрат примет Пафос.
депутат пафосно встретит киприотов.
9end7xf5j2k2
9end7xf5j2k2
01 октября в 12:12
Практики у них пока мало, ещё новички
sv_1969
sv_1969
01 октября в 11:57
Ну вот и пропиарится решил чел))))
stanichnik
stanichnik
01 октября в 11:39
После Реала в Алма-ату должны приехать футбольные гранды из Англии и Италии и чт-то мне подсказывает, что организация проведения матчей будет нелучше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 