  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига чемпионов 2025/2026

Дворкович рассказал о трудностях с проходом на матч «Кайрат» — «Реал»

01 октября 2025, 08:10
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

У президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича возникли трудности, связанные с проходом на матч общего этапа Лиги чемпионов по футболу между казахстанским «Кайратом» и испанским «Реалом».

Матч прошел на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и завершился победой «Реала» со счетом 5:0.

«Проходили на матч очень сложно, меры безопасности были очень жесткие, — сказал Дворкович. — Понятно, что полиция знала, что многие люди пытаются пройти без билетов, поэтому, даже когда люди имели право пройти, это вызывало некоторые сложности. Я, конечно, не видел всего, но толпа была очень настойчивой, скажем так, ее приходилось сдерживать. Поэтому проходили долго, к началу не попали, но тем не менее удовольствие получили. У ворот были примерно минут за 45, вошли через 15 минут после начала».

«Кайрат» провел первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанская команда на выезде со счетом 1:4 уступила португальскому «Спортингу».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноПрерванный на 80-й минуте матч Чемпионшипа постановили переиграть полностью
26 сентября
Футболистам «Кайрата» пообещали по машине за победу над «Реалом»
21 сентября
Юран скорректировал питание футболистов в турецком «Серик Беледиеспор»
20 сентября
Де Брюйне заменили на 26-й минуте матча против «Ман Сити» на «Этихаде»
18 сентября
Сборная Туниса отобралась на чемпионат мира
08 сентября
Сборная Марокко первой из африканских команд отобралась на чемпионат мира
06 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Vladimir808 (раскрыть)
01 октября в 18:20
Привет передавай старине))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шуня771 (раскрыть)
01 октября в 18:11
Да. Мы с ним играем. Он на одной струне и поет про то что видит,!)) Акын называется.)) а я гоняю в футбол.))
ym7ywbzme4km
ym7ywbzme4km
01 октября в 14:15
Хорошо что обошлось всё без трагедии, если не брать счёт матча
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
01 октября в 11:27
Поддерживает регулярно, они в одной группе. Я оттуда давно ушел, а Володя с Назбеком контачат.
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
01 октября в 10:56
Привет, Володя!!!
Я рад за товарища Назбека, но от такого матча, невозможно получить удовольствие. Но если Назбеку понравилось, я за него рад.)))
Шуня771
Шуня771 ответ Vladimir808 (раскрыть)
01 октября в 10:55
С Товарищем Назбеком поддерживаешь связь?
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шуня771 (раскрыть)
01 октября в 10:54
Бешбармак)))
Привет, Олег!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
01 октября в 10:52
Привет, Виктор!!
КZ , я и товарищ Назбек, всегда будем помнить этот матч. Реал Мадрид был в гостях,)) Получи и ты позитив от этого события!!))
Шуня771
Шуня771 ответ Vladimir808 (раскрыть)
01 октября в 10:49
Дарова Володя!

Так у Назбека есть Газель?

Или лошак на обратном пути закуска?)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шуня771 (раскрыть)
01 октября в 10:48
…футболистов посмотреть и … себя показать))
Мну звонили из Павлодара, спартаковские болельщики поскакали на матч на конях,скачут по пескам до сих пор.
Праздник у людей!!)) футбол- это Праздник!!))
Alex_67
Alex_67
01 октября в 10:40
А почему так много Дворковича? Он каким боком относится к футболу? Да и о Кайрате достаточно информации, хватит о нём... Пришло время ФК Карабах — сегодня азербайджанский 🇦🇿 клуб встречается с крепким европейским середняком из Дании. Но Копенгаген точно не сильнее португальского гранда, которого Карабах не пустил в Лигу чемпионов. Есть и другие интересные матчи, например, Наполи – Спортинг... В конце концов, сегодня ещё и Кубок России по футболу можно посмотреть. Локомотив - ЦСКА, чем плоха такая вывеска? Параллельно играют Балтика с Акроном... А чуть раньше Крылья Советов - Сочи и НН – Спартак... Нынче, реально, большой футбольный день.
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
01 октября в 10:23
Привет, Олег!!!
Я тоже самое хотел сказать. Уже надоело читать про эту недоигру. Её давно забыть пора.
112910415
112910415
01 октября в 10:15
Опасались, что на поле выбежит
shlomo2
shlomo2
01 октября в 09:45
Ну а что он хотел ... чтобы проходной двор что ли был.
Vilar
Vilar
01 октября в 09:41
Добрый день!
Объясните, плз, почему в "Выиграно за сентябрь 2025" - 23536 балла и, почему-то, второе место в группе, хотя фактически "ВЫИГРЫШ за прошлый месяц - 24693 балла и получается первое место в группе Стрельцова??
Шуня771
Шуня771
01 октября в 09:27
Раздули ажиотаж вокруг этого события...
Кайрат попал, мне кажется, "не в свою тарелку", да, приличные команды приедут, но накидают полную авоську...)
Идут посмотреть не футбол, а известных футболистов...
lotsman
lotsman
01 октября в 09:17
Не знаю, лично я не понимаю этого ажиотажа.
Шуня771
Шуня771 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
01 октября в 09:12
Добрый день!

Большое спасибо, что предоставили нам возможность сыграть в группе Шестернёва.
Не обижайтесь на Виктора, дожить бы до его лет...., он просто пропустил Ваш пост, где Вы действительно написали, что входите в группу без призов, с целью дать немногочисленным желающим поиграть в КП "Без призов"
Ещё раз спасибо, уверен, в полной мере, Ваш хороший поступок оценили только сейчас...
Удачи во всём загадочный "Агент Смит!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 09:00
Сколлекционируют 6 баранок, побьют "рекорд" Спартака.
А, нет, щас больше матчей играют.
Новый рекорд сделают!
Хотя, может и повезёт с соперником послабже...
Варвар7
Варвар7
01 октября в 08:58
Аркадий раньше выходить надо было. Мог бы и высчитать и рассчитать. А ещё "шахматист" называется...)))
Шуня771
Шуня771
01 октября в 08:58
Согласие
Шуня771
Шуня771 ответ 1 984 (раскрыть)
01 октября в 08:51, ред.
Большое спасибо Антон!
Удачи во всём!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 