Дворкович рассказал о трудностях с проходом на матч «Кайрат» — «Реал»

У президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича возникли трудности, связанные с проходом на матч общего этапа Лиги чемпионов по футболу между казахстанским «Кайратом» и испанским «Реалом».
Матч прошел на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и завершился победой «Реала» со счетом 5:0.
«Проходили на матч очень сложно, меры безопасности были очень жесткие, — сказал Дворкович. — Понятно, что полиция знала, что многие люди пытаются пройти без билетов, поэтому, даже когда люди имели право пройти, это вызывало некоторые сложности. Я, конечно, не видел всего, но толпа была очень настойчивой, скажем так, ее приходилось сдерживать. Поэтому проходили долго, к началу не попали, но тем не менее удовольствие получили. У ворот были примерно минут за 45, вошли через 15 минут после начала».
«Кайрат» провел первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанская команда на выезде со счетом 1:4 уступила португальскому «Спортингу».
Я рад за товарища Назбека, но от такого матча, невозможно получить удовольствие. Но если Назбеку понравилось, я за него рад.)))
Привет, Олег!!
КZ , я и товарищ Назбек, всегда будем помнить этот матч. Реал Мадрид был в гостях,)) Получи и ты позитив от этого события!!))
Так у Назбека есть Газель?
Так у Назбека есть Газель?
Мну звонили из Павлодара, спартаковские болельщики поскакали на матч на конях,скачут по пескам до сих пор.
Мну звонили из Павлодара, спартаковские болельщики поскакали на матч на конях,скачут по пескам до сих пор.
Я тоже самое хотел сказать. Уже надоело читать про эту недоигру. Её давно забыть пора.
Объясните, плз, почему в "Выиграно за сентябрь 2025" - 23536 балла и, почему-то, второе место в группе, хотя фактически "ВЫИГРЫШ за прошлый месяц - 24693 балла и получается первое место в группе Стрельцова??
Кайрат попал, мне кажется, "не в свою тарелку", да, приличные команды приедут, но накидают полную авоську...)
Кайрат попал, мне кажется, "не в свою тарелку", да, приличные команды приедут, но накидают полную авоську...)
Большое спасибо, что предоставили нам возможность сыграть в группе Шестернёва.
Большое спасибо, что предоставили нам возможность сыграть в группе Шестернёва.
А, нет, щас больше матчей играют.
А, нет, щас больше матчей играют.
Удачи во всём!
