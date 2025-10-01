Дворкович рассказал о трудностях с проходом на матч «Кайрат» — «Реал»

1759295406

01 октября 2025, 08:10

У президента Международной шахматной федерации (FIDE) возникли трудности, связанные с проходом на матч общего этапа Лиги чемпионов по футболу между казахстанским «Кайратом» и испанским «Реалом».

Матч прошел на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и завершился победой «Реала» со счетом 5:0.

«Проходили на матч очень сложно, меры безопасности были очень жесткие, — сказал Дворкович. — Понятно, что полиция знала, что многие люди пытаются пройти без билетов, поэтому, даже когда люди имели право пройти, это вызывало некоторые сложности. Я, конечно, не видел всего, но толпа была очень настойчивой, скажем так, ее приходилось сдерживать. Поэтому проходили долго, к началу не попали, но тем не менее удовольствие получили. У ворот были примерно минут за 45, вошли через 15 минут после начала».

«Кайрат» провел первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанская команда на выезде со счетом 1:4 уступила португальскому «Спортингу».