Стало известно, что разозлило Винисиуса в матче против «Кайрата»

01 октября 2025, 22:26

Стала известна причина недовольства вингера «Реала» во время замены в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Кайратом».

Изначально журналисты и болельщики предположили, что бразилец негодовал из-за того, что тренер Хаби Алонсо решил снять его с игры.

Однако сегодня испанской прессе удалось узнать, что на самом деле Винисиус был зол не на тренера, а на товарища по команде .

Прямо перед заменой Винисиуса отдал острый пас на Мастантуоно, и тот вместо паса на бразильца решил пробить по воротам. Винисиус полагал, что мог в том эпизоде забить гол.