Стало известно, что разозлило Винисиуса в матче против «Кайрата»

01 октября 2025, 22:26
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Стала известна причина недовольства вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время замены в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Кайратом».

Изначально журналисты и болельщики предположили, что бразилец негодовал из-за того, что тренер Хаби Алонсо решил снять его с игры.

Однако сегодня испанской прессе удалось узнать, что на самом деле Винисиус был зол не на тренера, а на товарища по команде Франко Мастантуоно.

Прямо перед заменой Винисиуса Килиан Мбаппе отдал острый пас на Мастантуоно, и тот вместо паса на бразильца решил пробить по воротам. Винисиус полагал, что мог в том эпизоде забить гол.

112910415
112910415
02 октября в 07:30
настой валерианы, пустырника не давали ему ?
ну, или можно шейхам продать, тоже вариант !
STVA 1
STVA 1
01 октября в 22:52
Если это так, то не надо злиться на партнёра. Лучше потом спокойно объяснить.
