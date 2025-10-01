Стало известно, что разозлило Винисиуса в матче против «Кайрата»

Стала известна причина недовольства вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время замены в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Кайратом».
Изначально журналисты и болельщики предположили, что бразилец негодовал из-за того, что тренер Хаби Алонсо решил снять его с игры.
Однако сегодня испанской прессе удалось узнать, что на самом деле Винисиус был зол не на тренера, а на товарища по команде Франко Мастантуоно.
Прямо перед заменой Винисиуса Килиан Мбаппе отдал острый пас на Мастантуоно, и тот вместо паса на бразильца решил пробить по воротам. Винисиус полагал, что мог в том эпизоде забить гол.
ну, или можно шейхам продать, тоже вариант !
ну, или можно шейхам продать, тоже вариант !