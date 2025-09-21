  • Поиск
Потасовка произошла на последних минутах матча «Краснодар» — «Зенит»

вчера, 22:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Потасовка с участием нескольких футболистов произошла в компенсированное время матча девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом». Встреча прошла в Краснодаре.

Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. В результате инцидента желтые карточки получили защитник «Зенита» Ваня Дркушич и полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто.

«Зенит» благодаря победе набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» лидирует в чемпионате России, имея в активе 19 очков.

Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:58
Это они потасовку в 2004 в Раменском не видели. Вот это была потасовка так потасовка.
И Семак там был:)
https://vk.com/video-8722610_456258727
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:18, ред.
Разве это потасовка? Да и не умеют игроки это делать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:44
Просто так эмоции не куда не исчезают, в концовке был небольшой выплеск...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:11
Эмоции, не более того. Матч проигран, остальное ерунда.
a-league
a-league ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Там хоть история какая-то ведётся или тоже, как и в основном КП, всё уходит в никуда ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:15
Лёгкая толкотня, а не потасовка...
