Потасовка произошла на последних минутах матча «Краснодар» — «Зенит»

1758481576

вчера, 22:06

Потасовка с участием нескольких футболистов произошла в компенсированное время матча девятого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом». Встреча прошла в Краснодаре.

Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. В результате инцидента желтые карточки получили защитник «Зенита» Ваня Дркушич и полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто.