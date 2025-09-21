Потасовка произошла на последних минутах матча «Краснодар» — «Зенит»

Потасовка с участием нескольких футболистов произошла в компенсированное время матча девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом». Встреча прошла в Краснодаре.
Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. В результате инцидента желтые карточки получили защитник «Зенита» Ваня Дркушич и полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто.
«Зенит» благодаря победе набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» лидирует в чемпионате России, имея в активе 19 очков.
И Семак там был:)
https://vk.com/video-8722610_456258727
И Семак там был:)
https://vk.com/video-8722610_456258727