Симеоне заработал удаление из-за стычки с фанатом «Ливерпуля»

18 сентября 2025, 09:23
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне заработал удаление в концовке матча с «Ливерпулем».

Аргентинский тренер на 94-й минуте после того, как его команда пропустила третий решающий гол, гневно отреагировал на радость фаната, который слишком активно праздновал успех прямо за скамейкой запасных испанцев. В ситуацию пришлось вмешаться стюардам.

IKER-RAUL
IKER-RAUL
19 сентября в 17:03
на публику распушил хвост..... сам еще тот провокатор..
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 сентября в 20:38
как тренер, уже изжил себя,вот и бесится.
Фан видать сказал,что уже вечером Диего будет уволен))) Аха-ха.
Лучше бы Сёма подошёл к ВВД И накостылял бы ему,,, ахаха- отгрёб бы по полной.
Диего думает,что у него большие яйца,НО за 6 минут матча,от яиц остались одни воспоминания.
112910415
112910415
18 сентября в 11:05
чудом не прибил никого
ctfp8wr769gt
ctfp8wr769gt
18 сентября в 10:03
Не дали ему разобраться, он бы им накостылял
Van Vanovich
Van Vanovich
18 сентября в 09:57
И как он еще тренирует команду?! Психопат)))
Варвар7
Варвар7
18 сентября в 09:32
Диего не когда не отличался уравновешенностью...
