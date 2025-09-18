Симеоне заработал удаление из-за стычки с фанатом «Ливерпуля»

1758176608

18 сентября 2025, 09:23

Наставник «Атлетико» заработал удаление в концовке матча с «Ливерпулем».

Аргентинский тренер на 94-й минуте после того, как его команда пропустила третий решающий гол, гневно отреагировал на радость фаната, который слишком активно праздновал успех прямо за скамейкой запасных испанцев. В ситуацию пришлось вмешаться стюардам.