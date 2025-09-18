Симеоне заработал удаление из-за стычки с фанатом «Ливерпуля»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне заработал удаление в концовке матча с «Ливерпулем».
Аргентинский тренер на 94-й минуте после того, как его команда пропустила третий решающий гол, гневно отреагировал на радость фаната, который слишком активно праздновал успех прямо за скамейкой запасных испанцев. В ситуацию пришлось вмешаться стюардам.
Фан видать сказал,что уже вечером Диего будет уволен))) Аха-ха.
Лучше бы Сёма подошёл к ВВД И накостылял бы ему,,, ахаха- отгрёб бы по полной.
Диего думает,что у него большие яйца,НО за 6 минут матча,от яиц остались одни воспоминания.
