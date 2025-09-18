Фанат «Ливерпуля» обвинил Симеоне в трусости

1758216974

18 сентября 2025, 20:36

Болельщик «Ливерпуля», получивший известность после конфликта с тренером «Атлетико Мадрид» , высказался по поводу этого инцидента.

Симеоне отреагировал на провокацию фанатов «Ливерпуля» после того, как его команда пропустила решающий гол в компенсированное время матча Лиги чемпионов на «Энфилде». Аргентинец набросился на одного из фанатов, который праздновал гол за скамейкой «матрасников».

Теперь этот болельщик рассказал об инциденте: