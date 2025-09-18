  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Лига чемпионов 2025/2026

Фанат «Ливерпуля» обвинил Симеоне в трусости

18 сентября 2025, 20:36
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Болельщик «Ливерпуля», получивший известность после конфликта с тренером «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне, высказался по поводу этого инцидента.

Симеоне отреагировал на провокацию фанатов «Ливерпуля» после того, как его команда пропустила решающий гол в компенсированное время матча Лиги чемпионов на «Энфилде». Аргентинец набросился на одного из фанатов, который праздновал гол за скамейкой «матрасников».

Теперь этот болельщик рассказал об инциденте:

Я хочу высказаться по поводу того, что произошло вчера вечером с Симеоне. Я считаю его немного трусом. Когда он вышел на пресс-конференцию после игры, испанские СМИ спросили его, что было сказано — расизм, война за Фолкленды или прочая ерунда.

Ни я, ни кто-либо другой не сказал ничего расистского. Ни я, ни кто-либо другой никогда не упоминал о Фолклендской войне. Но тот факт, что его спросили об этом, а он не ответил на вопрос, просто встал и ушел, оставил мир в состоянии неопределенности.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пономарёв оценил слухи о переименовании приза имени Льва Яшина
18 сентября
Симеоне заработал удаление из-за стычки с фанатом «Ливерпуля»
18 сентября Фото
Стали известны подробности попытки побега украинского футболиста из страны
17 сентября
Журова считает, что Ракицкий мог оскорбить «Зенит» из страха
16 сентября
Свищев считает, что «Зенит» может подать в суд на украинца Ракицкого
16 сентября
Пономарев призвал не обращать внимания на оскорбления Ракицкого
16 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
19 сентября в 06:40
раздувать всё же не следует
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 сентября в 21:15, ред.
Некоторые Фаны Ливерпуля впали в гордыню. Да, сейчас их клуб на вершине... Но рано поздно, будет падение. Всему свое время
Lobo77
Lobo77
18 сентября в 21:12
был бы Симеоне хоть немного Кантона! :)
DXTK
DXTK
18 сентября в 21:08
Фанаты Ливерпуля что то в последнее время сильно шумят......видимо позабыли уже про финал КЕЧ 1985 года, после чего все английские клубы были отстраненны от еврокубков.......Так что не стоит про это сегодня ливерпульским забывать, когда они начнут что-то подобное в адрес других команд, тренеров или болельщиков говорить и провоцировать эпизод..............
sihafazatron
sihafazatron
18 сентября в 20:40
Был бы Симеоне негром, были бы большие проблемы у этого фаната
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 