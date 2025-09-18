Фанат «Ливерпуля» обвинил Симеоне в трусости

Болельщик «Ливерпуля», получивший известность после конфликта с тренером «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне, высказался по поводу этого инцидента.
Симеоне отреагировал на провокацию фанатов «Ливерпуля» после того, как его команда пропустила решающий гол в компенсированное время матча Лиги чемпионов на «Энфилде». Аргентинец набросился на одного из фанатов, который праздновал гол за скамейкой «матрасников».
Теперь этот болельщик рассказал об инциденте:
Я хочу высказаться по поводу того, что произошло вчера вечером с Симеоне. Я считаю его немного трусом. Когда он вышел на пресс-конференцию после игры, испанские СМИ спросили его, что было сказано — расизм, война за Фолкленды или прочая ерунда.
Ни я, ни кто-либо другой не сказал ничего расистского. Ни я, ни кто-либо другой никогда не упоминал о Фолклендской войне. Но тот факт, что его спросили об этом, а он не ответил на вопрос, просто встал и ушел, оставил мир в состоянии неопределенности.