  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2025/2026

«Марсель» угрожал лиге судом в случае переноса матча с ПСЖ на вторник

вчера, 20:34
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Футбольный клуб «Марсель» угрожал инициировать судебное разбирательство в случае переноса матча пятого тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен» на вторник. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Встреча должна была пройти в воскресенье в Марселе, но матч был перенесен из-за непогоды. ПСЖ не хотел проводить игру в понедельник, чтобы посетить церемонию вручения «Золотого мяча». В итоговый список претендентов на приз вошли игроки парижской команды Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш и Фабиан Руис.

В случае переноса матча на вторник «Марсель» хотел подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP). В этом случае у клуба были бы хорошие шансы выиграть дело, потому что согласно регламенту, не доигранный или не состоявшийся из-за погодных условий матч должен быть сыгран на следующий день.

Встреча состоится в понедельник и начнется в 21:00 мск. В 22:00 мск в Париже начнется церемония вручения «Золотого мяча».

ПСЖ идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков в 4 матчах. «Марсель» занимает восьмое место с 6 очками в 4 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: Сайт ФК «Марсель»
Потасовка произошла на последних минутах матча «Краснодар» — «Зенит»
21 сентября
Фанат «Ливерпуля» обвинил Симеоне в трусости
18 сентября
Пономарёв оценил слухи о переименовании приза имени Льва Яшина
18 сентября
Симеоне заработал удаление из-за стычки с фанатом «Ливерпуля»
18 сентября Фото
Стали известны подробности попытки побега украинского футболиста из страны
17 сентября
Журова считает, что Ракицкий мог оскорбить «Зенит» из страха
16 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
byg8r7ceg8hm
byg8r7ceg8hm
сегодня в 00:47
Чисто повыделываться решили
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:50
Желание быть на церемонии не является уважительной причиной для переноса матча. Марсель вправе решать так.
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:37
ПСЖ просто решил бойкотировать церемонию как узнали, что награда достанется Ямалю 😀
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:09
надеюсь, что Марсель победит ПСЖ ))
пока что 1-0
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:54
Ну ждём "повышенный градус" в этой игре...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 