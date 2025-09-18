Пономарёв оценил слухи о переименовании приза имени Льва Яшина

1758178337

18 сентября 2025, 09:52

Легенда ЦСКА отреагировал на слухи о переименовании приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона.

Вчера появилась информация, что на исполкоме УЕФА представители Англии предложили переименовать приз и назвать его в честь Гордона Бэнкса или Дино Дзоффа.