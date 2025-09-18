  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Пономарёв оценил слухи о переименовании приза имени Льва Яшина

18 сентября 2025, 09:52

Легенда ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слухи о переименовании приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона.

Вчера появилась информация, что на исполкоме УЕФА представители Англии предложили переименовать приз и назвать его в честь Гордона Бэнкса или Дино Дзоффа.

Сволочи, не пройдет это несчастно, мне кажется так. То, что предлагает Англия – это кощунство. Они прекрасно знали и видели Яшина в игре на чемпионате мира 1966 года. Никогда не думал, что англичане опустятся до такой степени.

Подписывайся в ВК
Все новости
Симеоне заработал удаление из-за стычки с фанатом «Ливерпуля»
18 сентября Фото
Стали известны подробности попытки побега украинского футболиста из страны
17 сентября
Журова считает, что Ракицкий мог оскорбить «Зенит» из страха
16 сентября
Свищев считает, что «Зенит» может подать в суд на украинца Ракицкого
16 сентября
Пономарев призвал не обращать внимания на оскорбления Ракицкого
16 сентября
В ФНЛ начали разбирательство по драке в матче «Родина» — «Факел»
16 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
18 сентября в 22:00
А Яшин то что им сделал???............ выступавший в 50-х, 60-х, годах 20 века........ единственный вратарь выигравший до сих пор золотой мяч, по этому и награда лучшему вратарю названа его именем.........
Канибек Бесланеев
Канибек Бесланеев
18 сентября в 19:11
Яшин в лучшем случае в десятку лучших вратарей входит и то с натяжкой ,он отличился в любительских турнирах ,ОИ тогда турнир дворовых команд был ,а ЧЕ который наши выиграли ,без немцев .англичан ,итальянцев это разве полноценный турнир ,ни еврокубков ,ни других достойных турниров ,ЧМ тянули без него ,и то там 16 команд было ,тот полуфинал равносильно 1/8 финала нынешних турниров ,Дасаев да и Акинфеев сильнее были
liverpool-today
liverpool-today
18 сентября в 17:33
Недавно смотрел ролик по статистике Яшина по сравнению с другими легендами. До сих пор вне конкуренции. А то что ещё и в хоккее блистал, это вообще за гранью возможностей нынешних конкурентов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 13:44, ред.
Так можно и нам Англию переименовать...
Ну матерные слова на глобусе неуместны...
Но и без них вариантов миллион...)))
Варвар7
Варвар7
18 сентября в 12:12
Лев Яшин знаменит тем, что является единственным вратарём в истории футбола, получившим «Золотой мяч» (1963), и признан лучшим вратарём XX века по версиям многочисленных международных организаций, таких как ФИФА, France Football и других. Он также известен как Олимпийский чемпион (1956) и чемпион Европы (1960) в составе сборной СССР ! (Небольшая выдержка) .
Даже не буду затрагивать этическую составляющую этого "предложения" англичан (здесь всё и так понятно). Посмотрим со стороны логики (здравого смысла) , если они вышли с такой "инициативой", значит ставят под сомнение компетентность всех вышеперечисленных международных спортивных организаций , а это уже не от большого ума.
И если не дай Бог ФИФА ; УЕФА или ещё кто бы то ни был примут к рассмотрению этот пасквиль - они автоматически упадут "ниже плинтуса" в глазах большинства нормальных людей...
Что бы сказал на всё это Лев Иванович, был бы он жив - думаю не чего. Он просто бы улыбнулся своей светлой улыбкой и эта улыбка была бы красноречивей любых слов !
Аксинья
Аксинья
18 сентября в 11:45
Англицкая мораль спокон веков выше плинтуса никогда не поднималась...едем дальше...
112910415
112910415
18 сентября в 11:22
до этого не дойдёт
Capral
Capral
18 сентября в 11:14
Отдельные товарищи не понимают элементарных вещей, что всё Величие Яшина не в получении ЗМ, а в новаторстве Великого вратаря. И пусть хоть сто раз этот приз называют другим именем, он не станет более значимым, чем сам ЯШИН!!!
Capral
Capral
18 сентября в 10:05
Не думаю, что найдется много желающих поддержать англичан. Но само по себе, заявление- циничное до предела...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 