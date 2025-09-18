Пономарёв оценил слухи о переименовании приза имени Льва Яшина

Легенда ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слухи о переименовании приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона.
Вчера появилась информация, что на исполкоме УЕФА представители Англии предложили переименовать приз и назвать его в честь Гордона Бэнкса или Дино Дзоффа.
Сволочи, не пройдет это несчастно, мне кажется так. То, что предлагает Англия – это кощунство. Они прекрасно знали и видели Яшина в игре на чемпионате мира 1966 года. Никогда не думал, что англичане опустятся до такой степени.
Ну матерные слова на глобусе неуместны...
Но и без них вариантов миллион...)))
Даже не буду затрагивать этическую составляющую этого "предложения" англичан (здесь всё и так понятно). Посмотрим со стороны логики (здравого смысла) , если они вышли с такой "инициативой", значит ставят под сомнение компетентность всех вышеперечисленных международных спортивных организаций , а это уже не от большого ума.
И если не дай Бог ФИФА ; УЕФА или ещё кто бы то ни был примут к рассмотрению этот пасквиль - они автоматически упадут "ниже плинтуса" в глазах большинства нормальных людей...
Что бы сказал на всё это Лев Иванович, был бы он жив - думаю не чего. Он просто бы улыбнулся своей светлой улыбкой и эта улыбка была бы красноречивей любых слов !
