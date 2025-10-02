  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомЛига Европы 2025/2026

Болельщики австрийского «Штурма» сделали перформанс с изображением Юрана

02 октября 2025, 22:41
ШтурмЛоготип футбольный клуб Штурм (Грац)2 : 1Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

Болельщики австрийского футбольного клуба «Штурм» растянули баннер с изображением российского нападающего Сергея Юрана перед матчем второго тура общего этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».

Встреча проходит на домашнем стадионе «Штурма» в Граце. Юран выступал за клуб с 2000 по 2001 год, в составе команды он провел 39 матчей, забил 20 голов и отдал пять голевых передач. После завершения карьеры игрока Юран стал тренером, сейчас он возглавляет турецкий «Серик Беледиеспор».

Болельщики австрийского «Штурма» сделали перформанс с изображением Юрана

Подписывайся в ВК
Все новости
Кузяев рассказал об опыте игры во Франции
27 сентября
Бывший футболист ЦСКА и «Локомотива» Тикнизян стал гражданином Сербии
24 сентября
Сафонов прокомментировал отмену матча с «Марселем» в Лиге 1
21 сентября
Юран сравнил уровень футболистов РПЛ и второго дивизиона Турции
21 сентября
Джикия забил гол во втором матче чемпионата Турции подряд
20 сентября
Захарян принял участие во втором матче чемпионата Испании подряд
19 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
s4zwj2qzpb5x
s4zwj2qzpb5x
вчера в 07:32
Приятно, что австрияки Серёгу вспомнили!
Вещий
Вещий
вчера в 06:58
сработало как талисман...:)))
112910415
112910415
вчера в 05:26
как приятно быть Юраном !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ CCCP1922 (раскрыть)
02 октября в 23:45
И что неприятное было для нас болельщиков Спартака , то часто нам забивал...)
Ну а потом уже играл за Спартак...и отлично играл...
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 23:15
Хорошая у Юрана там была статистика... Молодцы, болельщики!!! Не забывают про своих бывших игроков, пусть даже играли давно. Кстати, впервые увидел Сергея на поле в Киеве (по телевизору показывали какой-то матч), потом ещё где-то — помню комментатор тогда сказал, Юран смотрит вниз не на мяч, а контролирует ноги соперника. А играл Сергей тогда очень сильно...
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
02 октября в 23:03
Да нееее! Не будет!! Но игра веселая судя по стате
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
02 октября в 22:59
Будет 2:6 в итоге?))
Варвар7
Варвар7
02 октября в 22:43
А баннер то работает - уже 2 - 0...)
sihafazatron
sihafazatron
02 октября в 22:43
Помнят еще, молодцы)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 