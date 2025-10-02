Болельщики австрийского «Штурма» сделали перформанс с изображением Юрана

1759434118

02 октября 2025, 22:41

Болельщики австрийского футбольного клуба «Штурм» растянули баннер с изображением российского нападающего перед матчем второго тура общего этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».

Встреча проходит на домашнем стадионе «Штурма» в Граце. Юран выступал за клуб с 2000 по 2001 год, в составе команды он провел 39 матчей, забил 20 голов и отдал пять голевых передач. После завершения карьеры игрока Юран стал тренером, сейчас он возглавляет турецкий «Серик Беледиеспор».