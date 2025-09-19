  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИспания. Примера 2025/2026

Захарян принял участие во втором матче чемпионата Испании подряд

19 сентября 2025, 23:44
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)3 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян принял участие во втором матче чемпионата Испании по футболу подряд.

Захарян вышел на замену на 66-й минуте матча пятого тура с «Бетисом», заменив Пабло Марина. В игре четвертого тура против «Реала» (1:2) россиянин вышел на поле впервые с февраля этого года.

Захаряну 22 года, в марте он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона. Также этим летом игрок не поехал с командой на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса. По этой же причине Захарян пропустил начало текущего сезона. За «Реал Сосьедад» россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах в разных турнирах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Чалов забил в ворота Лодыгина в матче Кубка Греции
17 сентября
Алексей Миранчук рассказал, что в «Атланте» его спрашивают о сборной России
14 сентября
Захарян впервые с февраля вышел на поле в официальном матче
13 сентября
Джикия забил первый гол в чемпионате Турции по футболу
13 сентября
Футболист «Атланты» Миранчук оценил идею провести матч Россия — США
09 сентября
В «Реале Сосьедад» сообщили, что футболист Захарян полностью здоров
08 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
20 сентября в 17:04
Удачи ему,так и продолжать !!!
Брулин
Брулин
20 сентября в 12:37
молодец, уже сыграл матчей пять в Испании, пожил считай за границей, денег заработал, даже гол за свою команду забил, можно сказать жизнь удалась, ещё и газеты пишут про парня, звезда!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
20 сентября в 11:13
Вот это я не знаю, Володя, не владею вопросом...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 10:57
Приветствую Виктор! Я как раз об этом думал! Только почему Динамо требует? У них права на него остались?
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
20 сентября в 10:43
Приветствую, Володя!!!
Очень может быть, что его готовят обратно в Динамо.))) Недавно, клуб потребовал, чтобы Захе давали больше игрового времени, так, что, всё может быть. Правда, для Захаряна возвращение в Россию- страшный сон, но, что поделать, если в Испании не заладилось...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
20 сентября в 10:39
Вот поэтому РС и проиграл, что вышел Арсен...
А ведь какие были надежды на его выздоровление.
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 08:13
А может его решили продать? Вот и выпускать стали
98vckh46kj7w
98vckh46kj7w
20 сентября в 08:00
Нельзя так наизнос себя мучить!
Ев17
Ев17 ответ Alex_67 (раскрыть)
20 сентября в 06:49
если бы после его паса в ворота бы попадали ... а так вся команда играла слабо, а Арсена почти игнорировали до последних пяти-десяти минут
Вещий
Вещий
20 сентября в 06:49
Не сглазить бы его.... ну а так удачи ему в играх.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 сентября в 06:29
Какой Захарян, такая и команда Сосьедад
jRest
jRest
20 сентября в 05:49
Всего-то за два года вышел на уровень в две игры подряд. Вот что значит профессионал. Годика через три можно и на четыре игры подряд замахнутся и переписать все мировые рекорды.
CCCP1922
CCCP1922 ответ sv_1969 (раскрыть)
20 сентября в 03:32
Оба этих матча Реал Сосьедад проиграл.
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 02:22
Два матча подряд это великое достижение)))
Alex_67
Alex_67
20 сентября в 01:32
Я видел Захаряна на поле, ни чем он не помог – Реал Сосьедад проиграл.
Bad Listener
Bad Listener
20 сентября в 01:20, ред.
Это просто невероятное достижение, разве такое вообще возможно? 🤯🤯🤯
Варвар7
Варвар7
20 сентября в 01:01
Скоро у Арсена может состоятся своеобразный хет-трик - три матча подряд (не мяча , а матча)...)
sihafazatron
sihafazatron
20 сентября в 00:33
Уже подбирается к ЗМ
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
20 сентября в 00:04
Какая радость!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 сентября в 00:03
Сыграл чуть более 20 минут! Уже серия
Capral
Capral
19 сентября в 23:56
Я из лесу вышел, и снова зашел...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 