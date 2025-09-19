Захарян принял участие во втором матче чемпионата Испании подряд

1758314696

19 сентября 2025, 23:44

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» принял участие во втором матче чемпионата Испании по футболу подряд.

Захарян вышел на замену на 66-й минуте матча пятого тура с «Бетисом», заменив Пабло Марина. В игре четвертого тура против «Реала» (1:2) россиянин вышел на поле впервые с февраля этого года.

Захаряну 22 года, в марте он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона. Также этим летом игрок не поехал с командой на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса. По этой же причине Захарян пропустил начало текущего сезона. За «Реал Сосьедад» россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах в разных турнирах.