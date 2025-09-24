Бывший футболист ЦСКА и «Локомотива» Тикнизян стал гражданином Сербии

1758731777

вчера, 19:36

Футболист сборной Армении по футболу получил гражданство Сербии. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Джуро Мацут, сообщает портал Sportaran.

В июне Тикнизян перешел в сербскую «Црвену Звезду». Он больше не будет считаться легионером в чемпионате Сербии, где на поле одновременно могут находиться только четыре футболиста из стран, не входящих в ЕС .