Бывший футболист ЦСКА и «Локомотива» Тикнизян стал гражданином Сербии

вчера, 19:36

Футболист сборной Армении по футболу Наир Тикнизян получил гражданство Сербии. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Джуро Мацут, сообщает портал Sportaran.

В июне Тикнизян перешел в сербскую «Црвену Звезду». Он больше не будет считаться легионером в чемпионате Сербии, где на поле одновременно могут находиться только четыре футболиста из стран, не входящих в ЕС.

Тикнизяну 26 лет, он родился в Санкт-Петербурге. До переезда в Сербию полузащитник играл за московские ЦСКА и «Локомотив». По ходу карьеры футболист выступал за сборные России разных возрастов, но на взрослом уровне представляет команду Армении.

Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:29
Где ж.па в тепле - там и родина.
Alex_67
Alex_67 ответ Еня Вселюбят (раскрыть)
сегодня в 00:31
Согласен, погорячился, совсем забыл про ЕС и примерил лимит по российским понятиям. Просто захотелось такой в России.. Спасибо за подсказку!!!
ABir
ABir
вчера в 23:21
Интересно, язык сербов и их историю он выучил
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Стоп. Вы искажаете слова про лимит. Речь не о "иностранных игроках", а " ФУТБОЛИСТОВ ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС". Абсолютно разные формулировки. В первом случае вы говорите исключительно про игроков не из Сербии. Второй говорит про страны не из ЕС. А в ЕС 27 стран. И ещё есть страны, имеющие ассоциии с ЕС, чьи футболисты тоже не являются легионерами. Не подменяйте формулировки, тк смысл искажется полностью
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:16, ред.
Видел я его с португалами. Игрок много ниже среднего. Завяжет с футболом, никто и не вспомнит ни про него, ни про количество его гражданств.

Что до реальных возможностей..., армянская диаспора очень сильна в мире как в финансовом, так и в этническом смысле. Поэтому что остальным не светит, им - в лёгкую.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:38
Каким образом он сам себя обманул? Не вижу логики в Вашем комментарии, уважаемый.
У него теперь три гражданства: РФ, Армении , Сербии.
Он как был гр.РФ и Армении, так и остался. Сам в гражданство Сербии не лез, его попросили в клубе,- он согласился. И только.
В чем. он ,,сам себя обманул"?
Wiamdex
Wiamdex
вчера в 21:36
Газпром мечты сбываются))
Те же схемы, те же хозяева и да, ФК Оренбург ну 100% не фарм.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:27
А почему нельзя, если можно? С гражданством он получает и дополнительную ответственность.
Значит у него тройная ответственность!)
Вещий
Вещий
вчера в 21:25
Ну получил и получил... пусть живет там где ему лучше....
Сп62
Сп62
вчера в 21:17
Где платят, там и гражданство. Бытие определяет сознание.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:14
Мы знаем у кого они этому научились)))
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 21:06
Понятно - паспортист... )))
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:50
А у сербов тоже есть свой лимит легионеров. Не более четырёх иностранных игроков на поле... Правда мы все вместе увидели, как легко его обойти. Видимо в братской стране тоже развита торговля паспортами. Я бы ввёл правило – легионером игрок, получивший гражданство, перестаёт считаться, к примеру, после двух лет игры. Я думаю, сейчас Тикнизян уже сожалеет о том, что не пошёл другим путём. Армянин обманул сам себя...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:22
Не прижился в ЦСКА, а у сербов заиграл. Удачи Наиру в Сербии.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:11
Очень жаль что среди Сербов нет футболистов достойных, что приглашают иностранцев.
112910415
112910415
вчера в 20:06
Те же хитрости...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:02
Яша Бондян)...
Vilar
Vilar
вчера в 20:01
Сербы так сильно хотят в ЕС, что жертвуют своей сборной и в целом футболом в своей стране.
Futurista
Futurista
вчера в 20:00
Хет-трик оформил...по гражданствам)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:56
Это что третье гражданство у него? Прям Джеймс Бонд какой-то)))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:55
В Сербии так легко гражданство получить? Прям как у нас бразилам))
