Бывший футболист ЦСКА и «Локомотива» Тикнизян стал гражданином Сербии

Футболист сборной Армении по футболу Наир Тикнизян получил гражданство Сербии. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Джуро Мацут, сообщает портал Sportaran.
В июне Тикнизян перешел в сербскую «Црвену Звезду». Он больше не будет считаться легионером в чемпионате Сербии, где на поле одновременно могут находиться только четыре футболиста из стран, не входящих в ЕС.
Тикнизяну 26 лет, он родился в Санкт-Петербурге. До переезда в Сербию полузащитник играл за московские ЦСКА и «Локомотив». По ходу карьеры футболист выступал за сборные России разных возрастов, но на взрослом уровне представляет команду Армении.
Значит у него тройная ответственность!)
Значит у него тройная ответственность!)
Что до реальных возможностей..., армянская диаспора очень сильна в мире как в финансовом, так и в этническом смысле. Поэтому что остальным не светит, им - в лёгкую.
Что до реальных возможностей..., армянская диаспора очень сильна в мире как в финансовом, так и в этническом смысле. Поэтому что остальным не светит, им - в лёгкую.