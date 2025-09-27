Кузяев рассказал об опыте игры во Франции

1758990963

вчера, 19:36

Полузащитник казанского «Рубина» доволен опытом, который он получил во время игры за французский «Гавр». Об этом футболист рассказал журналистам.

Кузяев покинул «Гавр» 19 июня. За два сезона полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 2 результативные передачи.

«Я очень доволен этим опытом, я получил как в футбольном, так и в жизненном плане ценный опыт. Первый сезон был более удачным, второй — более скомканным», — сказал Кузяев.

В субботу Кузяев дебютировал в составе «Рубина» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (0:1). Он вышел на замену после перерыва.

«Физически было непросто, я довольно много времени пропустил, во время игры сказалось. В самом начале прям задохнулся», — добавил он.

Кузяеву 32 года. Ранее он выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России. За сборную России он провел 51 матч и забил 3 гола.